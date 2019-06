Se billederne: Unge esbjergensere spillede koncert med Simon Kvamm til Folkemødet

Esbjerg: Fredag gav en gruppe lokale unge koncert med Simon Kvamm fra bandet Nephew på Gæstgiveren på Bornholm. Koncerten var stablet på benene i forbindelse med Folkemødet, og her var de unge musikere fra musiktiltaget Band Workshop inviteret med.

Band Workshop er et nyt musiktiltag på Esbjerg Ungdomsskole, som blandt andet udspringer af Nephew's Musikstarter Camp, som hvert efterår finder sted på Tobakken i Esbjerg. Band Workshop falder i god tråd med Nephew's egen camp, der også handler om musik og fællesskab, og derfor skulle de ni unge musikere og deres undervisere fra Band Workshop med til Bornholm og give koncert.

Selvom Bank Workshop er et nyt tiltag i byen, kalder Silje Holten det for en kæmpe succes, mens hun så småt er på vej hjem fra Folkemødet med de ni unge fra Esbjerg Ungdomsskole.

- Koncerten i fredags blev spillet i forlængelse af en talk mellem Simon Kvamm og Svend Brinkmann (psykolog og forfatter red.), og den handlede om, hvor vigtigt det er, at alt vi gør ikke behøver give et målbart afkast eller personlig vinding. Det handlede om, at det er vigtigt at gøre ting i sit liv, fordi det gør en glad og giver til fællesskabet - ligesom musik gør. Det passede helt perfekt, for de unge gik på scenen og beviste netop det, som både Musikstarter og Band Workshop handler om. Det var magisk, siger Silje Holtan, lokal musiker og underviser på Esbjerg Ungdomsskole, og fortæller, at hun er meget stolt af de unge musikere fra Esbjerg.