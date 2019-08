Se billederne: Tusindvis af sommerglade mennesker til vinfestival i Ribe

Adelhardt uddeler topkarakter til nyskabelsen "Bag facaden" i sin egen have, og Fini fra Valby kommer helt sikkert igen for niende gang. I det smukke sensommervejr tog vi en tur rundt i Ribes vinfestival sammen med en af ildsjælene bag arrangementet, Verner Thomsen.

- Men Ribe er i top 3. Nej, jeg vil faktisk godt sige, at Ribe er det bedste sted. Det er utroligt veltilrettelagt og publikum er fantastisk, konstaterer københavneren og afslører samtidig, at det slet ikke er så svært at lokke spareskillingerne ud af de jordbundne vestjyder, når det kommer til god vin.

Således var op imod 400 gæster fredag aften "Bag facaden" i Palle og Lene Adelhardts smukt beliggende have bag Nederdammen. Underholdningen sørgede sangfuglen Isabella Maimburg for, akkompagneret af sin far, journalist Bo Maimburg, på klaver og guitar.

Verner Thomsen bærer allerede titlen "Årets Ripsener" for sit arbejde med festivalen, og han fører os til et af højdepunkterne ved årets vinfestival.

Prøv kongesmagen

Verner Thomsen har også hørt om en udstiller, som til to personer har solgt seks flasker vin til 1.200 kroner stykket.

Om det er i baggården hos Ole Christian Bladt-Hansen er usagt, men kommunaldirektøren fra Billund Kommune med rødder i Ribe, lokker med vin med "kongesmag".

På menuen står der for eksempel Barolo, Amarone og Chateauneuf-du-Pape, men vennerne Kenneth Mikkelsen og Kasper Frank køber et glas hvidvin, Malvasia Miklus årgang 2014, til deling for 60 kroner.

De to venner fra henholdsvis Aarhus og Løsning i det østjyske havde deres debut ved Ribe Vinfestival for et par år siden, og de har fået den enes kæreste til at fragte dem til Ribe - og hjem igen. Allerede nu ved de med sikkerhed, at de kommer tilbage næste år - og så kunne de i øvrigt godt lide den halvpebrede hvidvin.

Det kunne Verner Thomsen sikkert også, men som han selv erklærer det, så er det altså ikke bare vinen, der giver han et kick.

- For mig er det ligeså meget at se tingene lykkes og gå rundt og kigge på de mange tusind gæster, som kommer til Ribe og hygger sig under festivalen, siger han.

Verner Thomsen vurderer, at der i løbet af festivalen er blevet solgt glas til 2.500-300 gæster.