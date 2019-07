Her 91 år siden lever dagen og lokalpatriotismen i bedste velgående. Sønderhos dage som en stor skibsværftsby er for længst ovre sine hvedebrødsdage, men det afholdt ikke 300-400 sønderhoninge og fannikere i at fejre byen på Fanøs sydøstlige kyst, der er kendt for sin rige kulturarv. Og nej, en fannik og en sønderhoning er ikke det samme, blev JydskeVestkysten unge reporter belært om i sidste uge.

Fanø: Det var helt som at være tilbage i gamle dage, da 40-50 kvinder i alle aldre var iklædt egnsdragter med de karakteristiske klude på hovedet stimlede sig sammen forud for det traditionsrige brudeoptog. I et øjeblik var man til landsbyfest i år 1928, hvor Sønderho Dagen for første gang så dagens lys.

MF'er kørte cowboy-stilen

Selvom den yngre del af Sønderho-kvinderne i egnsdragter til tider stjal den unge reporters opmærksomhed, undgik han ikke at bemærke, at en nyvalgt mf'er også var en del af slænget. Valgkampen er ganske vist ovre, men lidt på valg er man vel altid og en mulighed for et fremstå folkelig og være i ét med Folkemassen er en disciplin, som heller ikke Anders Kronborg (S) undveg fra. Mens kvinderne strålede i både mørkeblå, sorte og mønstrede egnsdragter, havde Anders Kronborg valgt cowboyjakken- og buksen og et par converse sko, der matchede i farven. Et outfit, der ikke gav indtryk af, at han som ny på tinge i København var gået hen og blevet storsnudet.

Mens optoget og resten af Danmark stadig venter på at få at vide, hvem det er, der kan gå tidligt pension i Socialdemokratiets pensionsudspil, er optoget ved at være ved vejs ende ved Sønderhos gamle, prægtige mølle, hvor der var dækket op.