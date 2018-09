Se billederne: SEPE Extreme Challenge gav glade, våde og beskidte deltagere

SEPE Extreme Challenge løb af stabelen lørdag, og traditionen tro skulle der både klatres højt og dykkes dybt i mudret vand. Vejret spillede med på løjerne med et noget skiftende udtryk, så alt i alt var der både udfordringer på jorden og for oven til de actionlystne deltagere. Se fotograf Martin Ravns billeder fra arrangementet her.