Se billederne: Røde Kors åbnede kæmpe genbrugsbutik i Bramming

BRAMMING: At genbrug er oppe i tiden og har appel til mange mennesker var åbningen af Dansk Røde Kors' kæmpestore genbrugsbutik på Vardevej i Bramming et synligt bevis for torsdag formiddag. Umiddelbart inden lokalrådsformand Jørgen Holberg kort efter klokken 10 klippede den røde snor som symbol på åbningen af butikken var der forsamlet knap 100 - primært ældre - Bramming-borgere, som ville være de første kunder i det 1600 kvadratmeter store genbrugsmekka.

- Siden det i december stod klart, at vores nye forretning skulle blive til virkelighed, har vi fået ti nye frivillige, så vi nu er i alt 70 frivillige til at passe butikken, til sortering og afhentning af varer. Vi får langt bedre forhold her, og her bliver der også muligheder for, at de mange frivillige kan have et helt andet fællesskab og socialt samvær, siger Annelise Pedersen, formand for Dansk Røde Kors i Bramming.

Jørgen Holberg, formand for Bramming Lokalråd slog i sin indvielsestale fast, at Røde Kors i Bramming er andet og meget mere end genbrugsforretningen.

- Ud over genbrug har I også en besøgstjeneste, vågetjeneste, familienetværk, indsamling og juleaktiviteter. Det vidner om, at Bramming-afdelingen af Røde Kors er aktiv og engageret, både i lokalsamfundet, men også i forhold til det globale, som Røde Kors står for, slog han fast.

Lise Vangsgaard fra Bramming var sammen med sin søster, Birgit Larsen fra Vejen blandt de første kunder i forretningen.

- Det er blevet en fantastisk flot forretning, hvor alle tingene præsenterer sig rigtig flot. Jeg ved også, at det har været en lang og sej proces for Røde Kors at få butikken, men nu hvor den er færdig er det alle anstrengelserne værd, siger Lise Vangsgaard.