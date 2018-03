Se billederne: Rift om årets første is

Traditionen tro valfartede folk til åbningen af Isvaflen i Ribe fredag formiddag. Ikke engang kulden kunne holde folk væk fra Go' Daw vaflen.

- Man må bare komme den dag Isvaflen åbner, uanset om det sner, hagler eller regner, sagde en tilfreds Thor Eric Durholm efter at have fået sin is.

Det var særligt åbningstilbuddet med en Go' Daw vaffel bestående af tre kugler is i en stor hjemmebagt vaffel med guf, syltetøj og softice, som tiltrak de mange kunder på åbningsdagen. Isene blev da også hurtigt langet over disken af ejerne Rikke og Henrik Thomsen samt en af deres medarbejdere.

- Det er bare byens bedste sted at få is, og der er ikke særligt mange steder, som selv laver deres vafler, tilføjede Andreas Mehlberg.

- Det er lidt komisk at spise is, når der er så koldt. Men det er en tradition, fortalte Karina Bang Eriksen, der sammen med sin kæreste Andreas Mehlberg stod og ventede i køen foran butikken.

Ribe: Selvom temperaturen lå tæt på frysepunktet fredag formiddag, var det ikke for koldt til is. I hvert fald var omkring 40 personer mødt op ved Isvaflen, allerede inden butikken slog dørene op til årets issæson.

Samlende

I et hjørne af iscaféen sad klasselærer Bjørn Poulsen og hans 25 elever fra Ribe Katedralskole. For ham er det en fast tradition at tage sine elever med til åbningen af Isvaflen. Og det kunne en kold dag heller ikke lave om på.

- Vi tænkte egentlig, at det var for koldt at spise is, men så er det jo godt med lidt varm kakao, fortalte Bjørn Poulsen og uddybede:

- Det er en tradition for skolen, og det er en god måde at have samvær med klassen, sagde Bjørn Poulsen.

Ude foran butikken blev køen hele tiden ved med at vokse. For hvis der var noget, som byen kunne samles om, så var det glæden ved en god is.