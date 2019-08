Se billederne: Ribe Vinfestival uden knald og sabelhug

RIBE: Arrangørerne af Ribe Vinfestival, Den lille Vinklub, plejer at have en sabel med til åbningen af den mousserende vin, som udskænkes til den traditionsrige fredags-eftermiddags åbning af festivalen. Men byrådspolitiker og udvalgsformand Karen Sandrini, (S), som i år havde fået æren af at holde åbningstalen blev sparet for at skulle stå og svinge sablen, og det helt store champagneknald kom der heller ikke ud af den flaske mouserende rosévin, som Sandrini åbnede.

Til gengæld var der proppet med gæster foran Hotel Dagmar, som gerne ville smage på de gyldne dråber. Og så blev festivalen, som varer til og med lørdag klokken 16, åbnet på behørig vis.

Karen Sandrini konstaterede, at Ribe Vinfestival i år har 15 års jubilæum, og i løbet af de første 14 år er festivalen sammenlagt besøgt af flere end 30.000 gæster.

- Festivalen er blevet én af de traditioner, som rigtig mange vender tilbage til år efter år. Den binder mennesker og stemninger sammen, og for hvert år sker der noget nyt, som gør at Vinfestivalen får et ekstra strejf af raffinement, lød det fra Karen Sandrini, som samtidig fremhæver festivalen, som et arrangement, der passer perfekt ind i Ribes gamle historiske bymidte.