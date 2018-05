Se billederne: Rekordstort Tulipanløb i Ribe

RIBE: Hos arrangørerne er de ikke helt sikre på, om dette års Frøs Tulipanløb er den 25. eller 26. udgave. Men sikkert er det til gengæld, at der igen onsdag aften blev sat løbsrekord med 965 deltagere. 14 flere end i 2017, hvor der også var et rekordstort antal løbere.

- Det er vi meget tilfredse med og stolte over. Rundt om i landet falder antallet af deltagere i motionsløb, så at vi igen har deltagerrekord er vi meget glade for. Det hænger nok sammen med, at det er en hverdagsaften og samtidig et løb, som markerer at vi skyder årets Tulipanfest i gang, siger Jane Andersen, næstformand for Ribe Motion.

Én af dem, der for første gang var med til Tulipanløbet var Morten Andersen, ansat hos Færdselsstyrelsen i Ribe. Sammen med 25 kolleger brugte han Tulipanløbet til en god omgang kollegialt samvær.

- Vores personaleforening har organiseret det, og når vi er færdige med at løbe skal vi lige hygge os og spise en pølse. Det er fint at lave noget socialt sammen uden for arbejdstiden, mener Morten Andersen, som er flyttet fra Randers til Ribe for at arbejde hos Færdselsstyrelsen.