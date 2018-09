Elever fra Rybners Erhvervsskoler sørgede for mad og makeup og hjalp de ældre på Margrethegården i Ribe med at blive klar til gallafest

Ribe: Det pæne tøj var fundet frem - for nogles vedkommende flere dage i forvejen, for det var onsdag tid til gallafest på Margrethegården i Ribe.

I løbet af formiddagen var den røde neglelak blevet lagt samt håret sat på en række af beboerne på Margrethegården, og ved middagstid gik turen op ad den røde løber og ind i festsalen til de pænt dækkede borde. Her ventede en menu bestående af tunmousse, gammeldags oksesteg med tilbehør samt citronfromage på de omkring 120 gæster.

- Jeg glæder mig til festen og hyggen, lød det fra Ellen Marie Kirkegaard samtidig med, at hun fik hjælp fra sosu-eleven Mia Lund til at lægge sidste hånd på det festlige look.

Bag festen står Esbjerg Kommunes Sundhed og Omsorg, der som en del af klippekortsordningen gerne ville tilbyde de ældre noget anderledes. Og festen blev yderligere mulig grundet det julebankoarrangement, som tre piger fra Ribe holdt på Stenbohus i december sidste år. Her gik overskuddet på 7.000 kroner til netop denne fest.

Elever fra Rybners spillede også en stor rolle i, at festen kunne blive til noget. Således stod elever fra frisør- og tandteknikeruddannelsen for at gøre de ældre klar i pop up frisørsaloner rundt omkring på Margrethegården, mens elever fra uddannelserne gastronomi, tjener og ernæringsassistent sørgede for, at den tre retters menu blev lavet og serveret.