Se billederne: Midtbyens nye private vuggestue åbnede i Esbjerg

Åbningen af den private vuggestue falder netop ned i den store mangel på vuggestuepladser, der er i Esbjergs midtby. For nylig kom det frem, at der mangler 60 vuggepladser i Midtbyen-Rørkjær lige nu. Men i 2024 vil der mangle 101 pladser, hvis ikke der bliver gjort noget ved udfordringen. I den beregning er der allerede taget højde for åbningen af Blåmuslingen i Haraldsgade.

- Det er virkelig godt, at Blåmuslingen er åbnet her, da vi ellers skulle have Alberte til at gå i en institution udenfor midtbyen. Blåmuslingen ligger kun et par gader fra vores hjem, siger Marie Haahr Pedersen, mor til Alberte.

Under 48 timer gammel

Maria Haahr Pedersen havde hørt om forældre, der tog NemID med på sygehuset for at skrive deres spædbarn op til institution i Esbjerg. Selv skrev hun Alberte op, da datteren var mindre end 48 timer gammel. Det, troede Maria Haahr Pedersen, var tids nok.

- Vi ønskede pladsen til Alberte halvanden måned før, hun egentligt havde behovet for på den måde at være fleksibel i forhold til, hvis der var pladsmangel. Vi tænkte, at det selvfølgelig godt kunne lade sig gøre. Men da de andre i mødregruppen begyndte at snakke om, at de ikke fik plads i midtbyen, begyndte jeg at mærke bekymringen i maven. Derfor kontaktede jeg Pladsanvisningen, som troede, at Alberte kunne få pladsen fra 1. november, siger Marie Haahr Pedersen, der havde ønsket en plads fra 1. marts. Derfor faldt åbningen af Blåmuslingen i Haraldsgade på et tørt sted for den lille familie.