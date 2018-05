Se billederne: Kongekamp og kæmpefest

Traditionen tro kom de fleste i hold-koordineret udklædning. Fra EASV deltog eksempelvis holdet "Esbjerg Oilers", der til åbningsceremonien brillerede ved at hælde "olie" over en holdkammerat i fuglekostume. Om der var tale miljøbevidste offshore-elever eller en reference til ishockey-rivalerne fra Frederikshavn eller Herlev vides ikke. Foto: André Thorup

Onsdag var det blevet tid til den årlige dyst i høvdingebold og promille, da Esbjergs videregående uddannelser tørnede sammen på flexbanerne overfor Blue Water Arena.

Esbjerg: Alle veje i Esbjerg førte onsdag til kunstgræsbanerne på Gl. Vardevej. Det var i hvert fald tilfældet for de studerende på Esbjergs videregående uddannelser, der i stor stil valfartede mod Gl. Vardevej hele eftermiddagen. Her blev de mødt af dundrende bas, kåde medstuderende, kolde øl og røde bolde. For sjette år i streg løb Kongekampen af stablen, og langt over 1.000 studerende var onsdag mødt op for at dyste mod andre studier om hæder og ære i høvdingebold og promille. Traditionen tro kom de fleste i hold-koordineret udklædning og under åbningsceremonien afslørede flere af holdene velkoreograferede dansetrin af den mere eller mindre vovede slags.

Kongekampen 2018 Kongekampen er en årlig begivenhed arrangeret af studerende fra foreningen Social Aktivitet Mellem Studerende (SAMS).Kongekampen afholdes hvert forår og formålet med begivenheden er at skabe bånd mellem de studerende i Esbjerg.



Holdene der stiller op til Kongekampen repræsenterer deres studie og dyster mod andre i høvdingebold.



Efter turneringen er der efterfest i Blue Water Dokken for alle over 18 år.

Nye konger til magten Kongekampen så dagens lys i 2013 og blev til på initiativ fra Nam Vu, der siden da er flyttet fra Esbjerg til København. Af samme grund besluttede han i efteråret at give scepter og krone videre til Mathias Neessen og Jakob Nielsen. Tronfølgerne har dog måtte love, at konceptet også fremover kommer til at hedde høvdingebold og fest. En sampak, der tilsyneladende fungerer. - Der har været kæmpestor interesse for at deltage igen i år. Vi har plads til i alt 45 hold - og vi har desværre været nødt til at afvise otte hold i år for at få antallet af baner til at gå op med tidsplanen, siger Jakob Nielsen. Kongekampen er faktisk så stor en succes, at tronfølgerne overvejer at udvide med endnu en Kongekamp i efteråret. - Vi har været nødt til at koncentrere os om sommerturneringen først, og så må tiden og økonomien vise, om det kan lade sig gøre at udvide koncepter, siger Jakob Nielsen.