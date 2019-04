Se billederne: Kom indenfor hos Bramming-kunstneren Mogens Jessing

Kunstrunden Sydvestjylland er skudt i gang, og i Bramming kan man blandt andet besøge kunstner Mogens Jessing i hans værksted. Det gjorde flere fredag, som var den første åbningsdag.

Bramming: - Det er da flotte ting. Og spændende. Se alle de historier det fortæller, siger kvinden til sin mand, mens de kigger på en tegning af nøgne mennesker og flyvende fugle. Parret står i Bramming-kunstneren Mogens Jessings kælder, der til daglig er hans værksted. I denne weekend er det også blevet til et midlertidig galleri og åbent hus. Mogens Jessing er nemlig en del af arrangementet Kunstrunden Sydvestjylland, hvor 113 atelier, gallerier og museer holder åbent tre dage i påsken. - Det er første gang, at jeg er med, og jeg synes, at det er ret hyggeligt, at folk kommer forbi. Da jeg meldte mig til, tænkte jeg, at det blev spændende at se, hvor mange der ville komme, siger Mogens Jessing. I Bramming er han blandt andet kendt for at have udsmykket byens gader i og omkring viadukten med 24 figurer malet på de rå vægge. Men i kælder-værkstedet laver han både tryk fra zinkplader til papir, oliemalerier, tegninger og skulpturer.

Kunstrunden Bramming-kunstneren Mogens Jessing deltager i Kunstrunden, Sydvestjylland, og holder derfor åbent lørdag d. 20. april og søndag d. 21. april i sit værksted.

Adressen er Plantagevej 41, 6740 Bramming.

Der er i alt 113 kunstnere, der deltager i Kunstrunden i Sydvestjylland.

Indenfor postnummeret i Bramming deltager Egnsmuseet, kunstner Jan Nørholm Nielsen og Jørgen Martin Pedersen også.

Der er åbent hos de forskellige deltagere fra klokken 11.00-17.00.

Læs mere og find deltagerne på Kunstrundens hjemmeside.

Folk i Bramming kender nok Mogens Jessing for at have pyntet bybilledet med udsmykning på den rå mur under Viadukten. I påsken holder han åben i sit værksted, så folk kan komme forbi og se, hvordan han arbejder og udvalgte værker. Foto: André Thorup

Udvalgt på vejen Et hold veninder var taget fra Haderslev fredag morgen og holdt stop hos Mogens Jessing, før de skulle videre til andre udstillinger i Esbjerg. - Vi kunne se hans illustrationer i brochuren med dem, der deltager i Kunstrunden. Ud fra det valgte vi at tage her forbi, fordi hans illustrationer så spændende ud. På den her måde ser vi andet kunst end det, vi normalt ser på museer og udstillinger. Og så får vi lov til at se, hvor kunstnerne arbejder, siger Lone Oest, der roser Kunstrunden. Efter halvanden time med åbent i værkstedet har Mogens Jessing nået sit mål. - Mine forventninger til dagene er allerede overgået, for jeg havde tænkt, at hvis bare ti kom forbi, var jeg glad. Men de ti første personer har allerede været her, og det er jo fantastisk, siger Bramming-kunstneren, Mogens Jessing.

Mogens Jessing laver blandt andet tryk på zinkplader, der så bliver trykt på papir.Foto: André Thorup

Lone Oest fra Haderslev var en af dem, der kom forbi Mogens Jessing til Kunstrunden fredag. Hun skulle besøge flere steder i Esbjerg.Foto: André Thorup

Bramming-kunstneren laver både tryk, tegninger, oliemalerier og skulpturer. Foto: André Thorup

For to år siden gik Mogens Jessing på pension, og derfor har han nu mere tid til at lave kunst.Foto: André Thorup

Siden Mogens Jessing var 15 år gammel, har han malet. Hele livet har han tegnet, og for 30 år siden begyndte han at lave tryk-kunst. Foto: André Thorup

Får er et af de motiver, som Mogens Jessing bruger i sin kunst. Han har ikke et helt klart svar på, hvorfor han netop har kastet sin kærlighed over blandt andet får. Foto: André Thorup

Allerede indenfor de første par timer var der flere forbi, end Mogens Jessing havde haft forventninger om.Foto: André Thorup