Se billederne: Knallertdrenge fik debut i kulørt Bramming-optog

BRAMMING: De lå nede bagved i det store optog, som søndag i en times tid satte sit præg på Bramming. Men Henrik Lykke Pedersen og hans gode venner på gamle knallerter - Puch Maxi'er, Suzuki'er og Velo Solex - vakte alligevel pænt meget opsigt, da gruppen af gamle venner under navnet Bramming Moped Heads debuterede som deltagere i det optog, som i mange år har været en fast bestanddel af byfesten i Bramming.

- Det er kun et par dage siden jeg skrev ud på facebook, om vi skulle køre med i optoget med vores gamle knallerter. Det var de andre med på, og så besluttede vi os for at kalde os Bramming Moped Heads. Planen var, at det kun skulle være denne ene gang, men nu ender det med, at vi fortsætter som en forening og også stiller op ved andre lejligheder i Bramming, fortæller Henrik Lykke Pedersen.

Selv kører han ikke på knallert, men på en superflot gammel rød Vespa Scooter med sidevogn. Bagpå havde Henrik sin yngste søn og i sidevognen sad sønnens kammerat. Men med i optoget var også Henriks ældste søn, som på sin knallert havde en stor Soundbox, som sørgede for, at der ikke kun var knald på de gamle knallerter, men også blev fyret op for musikken.