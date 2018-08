Se billederne: Himlen græd med under operasangernes arier

Vådt var under operakoncerten i byparken søndag eftermiddag. Regnen stod ned, men publikummerne lod sig ikke sådan kue. For man kan da sagtens drikke rosévin under en paraply.

ESBJERG: Rigtige operafans ser opera i al slags vejr. Sådan må konklusionen lyde oven på søndagens operakoncert i byparken, som var ramt af insisterende regnvejr fra start til slut, men som ikke desto mindre tiltrak en pæn skare af publikummer, som ikke ville gå glip af hverken West Side Story eller La Bohème. Det Kongelige Teater ankom til festugen i havnebyen med årets udgave af "Opera i det fri" for at levere en stribe arier fra forskellige operaer og enkelte musicals, og hørte de til dem, der tænker om vestjyder, at de er sejlivede og hårdføre over for både blæst og regn, fik de deres overbevisning bekræftet. Fra scenen kunne man se ud over en farvepalet af regnslag og paraplyer i alverdens farver, og der var masser af kreative løsninger med stole viklet ind i plastiksække og paraplyer spændt fast på hovedet. Nogle af dagens gæster var de to ægtepar, Aase og Finn Nørgreen samt Wanda og John Grumsen. De er tidligere naboer og har valgt at holde kontakten, og især når der er Esbjerg Festuge har de en fast aftale om at ses. - Da vi så vejrudsigten, tænkte vi kun på, hvor vi fandt regnslaget. Ikke på at blive hjemme, nej da. Det samme havde vores naboer tænkt. Så tog vi kaffe og en flaske rosévin med, og så går det hele jo, ler Aase Nørgreen.

Fakta Det var Johan Hoffmann Fonden og Musikhuset Esbjerg, der stod som arrangører bag søndagens "Opera i det fri"-koncert. På scenen var Stine Bundgaard, Sofie Elkjær Jensen, Johanne Boch, Jens Christian Tvillum og David Kempster.

Kortærmede kjoler Hun indrømmer dog, at det var en noget andet type koncert end sidste år, hvor eks-naboerne selvfølgelig også var afsted sammen, men hvor byparken var fyldt helt til randen en hel time før koncerten. - Selvfølgelig betyder vejret da noget. Det var skønt, at det var så dejligt vejr sidste år. Der må man sige, at det var en noget anden oplevelse i år, men det har nu stadig været hyggeligt, og der var jo ingen sure miner. Kun masser af smil mellem folk, for lidt sjovt var det nu også. Det regnede jo helt enormt meget, og nogle havde ligefrem søer i deres stole, som de så sad i, fordi vandet løb ned ad regntøjet, ler Aase Nørgreen. Faktisk var hun mest bekymret for operasangerne og deres halse, som de stod der på parkscenen - ganske vist i tørvejr, men med korte ærmer. - Ja, de mandlige sangere havde jo jakkesæt på, som dem var jeg ikke så bekymret for. Men de stakkels kvinder med kortærmede kjoler. De må have frosset, siger Aase Nørgreen.