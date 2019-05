Se billederne: Guldfest på Torvet - tusindvis hyldede Team Esbjerg

"We are the Champion" og alle de andre sejrssange fik fuld gas af spillerne og de mange fans.

- Nu skal vi have det guld til at blive i Esbjerg. Og vi tager Champions League også, selvfølgelig, råbte hun ud til de mange tilskuere og fik et brøl af begejstring tilbage.

Estavana Polman blev trukket frem som den første spiller til interview, fordi hun for anden gang har været med til at vinde guld til Esbjerg.

- Det har været en sæson med fantastisk håndbold. Siden jul har I vundet og kørt points ind på kontoen, og i lørdag i den første finale i Blue Water Dokken fik stemningen lige en ekstra tak. Men det er jo ikke alene spillerne, de frivillige er også en del af det her, fastslog borgmesteren fra scenen, der gyngede under de mange glade spillere.

DM-guld på toppen

Sandra Toft , der rejser til Frankrig, fortalte, at den anden finalekamp mod Herning-Ikast ude var lidt kaotisk. Men hun er godt tilfreds.

- To år i Esbjerg med DM-guld på toppen her til sidst. Jeg kommer til at savne jer alle sammen. Det har været to fantastiske år, og I publikum har været så dejlige og gode, sagde hun, så det var svært at se, om det var tårer eller champagnedråber der glimtede på hendes kinder. Øjnene var i hvert fald lidt blanke.

Træner Jesper Jensen havde det ret godt på scenen.

- Jeg er vildt imponeret. Det her er virkelig flot og specielt. Vi er på vej i den rigtige retning. Det betyder meget for spillerne, at esbjergenserne står bag dem.

Bjarne Petersen, manden i førersædet for Team Esbjerg, takkede for esbjergensernes store fremmøde.

- Tillykke til Esbjerg med mesterskabet. Det er jo helt vildt, at vi for anden gang har hentet guldet til Esbjerg. Håndbold er en af de helt store sportsgrene, som Esbjerg har sat sit præg på. Vi kan alle være stolte af den præstation, sagde han.

