Se billederne: Folkefest med stuvede grøntsager i Kvicklys gamle cafeteria

På 50-års dagen for Kvickly Ribes åbning serverede butikkens gamle cafeteria samme dagens ret som for 50 år siden, og med de samme priser. Det tilbud valgte rigtigt mange at benytte til en hyggelig dag i nostalgiens tegn.

Ribe: Det var ikke så meget det, at dagens ret kostede 4,95 kr. og en kop kaffe 0,98 kr., der sørgede for fulde huse i Kvicklys gamle og nu lukkede cafeteria på førstesal.

Det var ligeså meget det at mindes gamle dage, møde venner og veninder over et solidt måltid mad og hilse på Kvicklys gamle kok, Finn Silber, der med sit "Ny I Job"-badge på brystet serverede kartofler, stuvede ærter og gulerødder, hamburgerryg, asier og sennep for dagens sammenlagt 350 gæster. En ret, der også var på menuen på åbningsdagen for præcis 50 år siden.

- Jeg kan huske, at vi dengang synes, det var fantastisk, at der åbnede et varehus med cafeteria i Ribe, fortæller Inger Mørup fra Ribe, der var en af flere gæster på dagen, der også var til åbningen for 50 år siden.

- Jeg arbejdede på Nørrelund dengang, så vi tog cyklen ind og fik dagens ret, siger Inger Mørup, hvis datter i dag er 50 år, idet hun var gravid, da hun første gang besøgte Kvickly.

- Vi brugte ofte cafeteriet. Det var fast kotume dengang, og min mand og jeg fik dagens ret her hver fredag. Så var vi klar til weekenden, siger Inger Mørup.

Finn Silber var glad for at være tilbage i cafeteriet for en dag, hvor han gladeligt delte anekdoter ud fra svundne tider. Blandt andet om, hvordan Kvickly var de første i Ribe, der fik installeret mikroovn, og at der skulle fire mand til at bære den ind i butikken, mens to af de andre ansatte fra tidligere tider, Hans Schmidt og Carl Jessen også hyggede sig med at servere for de tidligere kunder otte år efter, cafeteriet lukkede.

- Vi kan jo alle lave gode tilbud, men vi synes dette var lidt anderledes, sagde en tilfreds butikschef, Peter Lauritzen og forklarede, hvordan der af og til stadig er kunder, der tager turen op ad trappen til førstesalen, fordi de tror, cafeteriaet stadig findes her.