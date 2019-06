Se billederne: Flot indvielse af Jacob A. Riis Museum i Ribe

Idéen blev hjerteligt modtaget, og Frank Rechendorff Møller var blot én i en lang talerække torsdag eftermiddag i en fyldt rådhussal, hvor både fondene bag, amerikanske medlemmer af Riis-familien, politikere, museumsdirektører og samarbejdspartnere var til stede for at hylde Jacob A. Riis og udtrykke deres glæde over, at museet er blevet en realitet.

Augustinus Fonden ejer en del af Gyldendal og er samtidig en af de helt store bidragydere til Jacob A. Riis Museet, og Frank Rechendorff Møller forklarede, hvordan historien på en måde gentog sig for tre år siden, da direktør hos Sydvestjyske Museer, Flemming Just, tog kontakt til selvsamme fond for at præsentere sin idé om et Riis-museum i Ribe.

Ribe: For 15 år siden kom en forfatter ind på forlaget Gyldendal med et manuskript om en mand, som ingen rigtigt kendte.

Otte talere var en del af indvielsen på Ribes Gamle Rådhus torsdag eftermiddag.Jesper Frost Rasmussen, borgmesterMaiken Lauritsen, generalkonsul fra Det Danske Konsulat i New YorkFrank Rechendorff Møller, direktør Augustinus FondenHenrik Lehmann Andersen, direktør Nordea-fondenLela Riis Agnew, tipoldebarn til Jacob A. RiisDan Møller, næstformand Sydvestjyske MuseerFlemming Just, direktør Sydvestjyske MuseerPrinsesse Benedikte, protektor

Jacob A. Riis tipoldebarn, Lela Riis Agnew, holdt en flot tale om det at være opvokset med arven fra Jacob A. Riis, og hun var som flere andre medlemmer af Riis-familien ankommet fra USA for at deltage i indvielsen af museet. Foto: Niels Husted

- Det er mit håb, at dette museum vil tiltrække gæster fra både ind- og udland, som ikke kun vil lære mere om Jacob A. Riis' livsværk, men også opleve Ribe som Danmarks ældste by med dens 1300 år gamle historie, sagde prinsesse Benedikte, inden hun erklærede museet for åbent.

Jacob A. Riis blev slået til Ridder af Dannebrog af Kong Christian 9. i år 1900, hvilket for ham var et uforglemmeligt øjeblik af stolthed, og prinsesse Benedikte fortalte, hvordan Riis symboliserer de stærke bånd, der idag er mellem Danmark og USA.

- Han forsøgte at forklare andre nordiske immigranter betydningen af at forblive stolt af sit hjemlands historie, sagde hun og uddybede, hvordan Riis var et forbillede i den henseende, at han havde medbragt det bedste fra sit hjemland til det nye hjem og ikke smed dette overbord på rejsen.

- Præsident Roosevelt kaldte Riis for den ideelle immigrant, som arbejdede hårdt for hans nye land for at skabe en positiv forandring, sagde hun og forklarede, hvordan Riis var meget inspireret af livet i USA, men samtidig forblev loyal overfor fødebyen Ribe og den danske kongefamilie.

Efter eleverne var det Jesper Frost Rasmussen og Flemming Just, der bød velkommen til indvielsesceremonien på rådhuset, og i alt nåede makkerparret Frost og Just at byde prinsessen velkommen tre gange, idet det også var dem, der tog imod, da prinsessen senere ankom til selve Jacob A. Riis Museum.

- Hvor er I fine, sagde prinsessen til en af pigerne, der fik udtrykt, at hun frøs en smule, hvorefter prinsesse Benedikte kærligt tog ved pigens strikkede sjal og trak det godt ned over hendes kolde arme.

Prinsessen var ankommet til Ribe i Krone 415 kl. 12.30, hvor hun var inviteret til frokost på Restaurant Kolvig - by Brorsonsminde sammen med hofdame Anne Dorthe Lule, og her blev hun modtaget af borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, inden turen gik ned ad trappen langs Ribe Å og ind på restauranten, hvor 36 særligt indbudte gæster ventede.

Prinsesse Benedikte begyndte dagen i Ribe med en frokost på Restaurant Kolvig - by Brorsonsminde sammen med sin hofdame, og inden de blev fulgt til bords af borgmester Jesper Frost Rasmussen og Flemming Just, fik de alle et smukt view ud over Ribe Å og Skibbroen. Foto: André Thorup

Forskellighed

På vegne af Esbjerg Kommune var Jesper Frost Rasmussen også blandt talerne på rådhuset, og han fortalte, hvordan han ser Riis som eksemplet på, hvordan vi trods forskelligheder alle er ansvarlige for at skabe forandring.

- Det gør vi bedst, hvis vi gør det sammen, sagde Jesper Frost Rasmussen og forklarede, at Riis' motto var aldrig at give op, og at dette er noget, der giver ham en forbindelse til de pionerer, der var med til at skabe Esbjerg, hvor viljen til at skabe nyt og det internationale udsyn har været med til at sikre udvikling i området omkring Ribe og Esbjerg.

- Ribe er Danmarks ældste by, og Esbjerg er Danmarks yngste by, og dette siger noget om forskelligheden i Esbjerg Kommune. Jacob A. Riis Museum er endnu en juvel i denne vidunderlige, historiske by, som Ribe er, med så mange fantastiske attraktioner at gå på opdagelse i, og fra i dag inkluderer dette også det flotte museum med Jacob A. Riis' historie, sagde Jesper Frost Rasmussen, der sluttede af med at takke de mange mennesker fra Riis-familien og amerikanske venner, der har gjort det muligt at realisere museet.