Ribe: - Der er mange, der igennem de seneste år med smil på læben har fortalt Doris Nielsen, at hun altid kan få en plads på toiletholdet under Ribelund Festivalen.

- Mange har joket med det, men faktisk er det er af de vigtigste job på en festival, siger Doris Nielsen, der som frivillig startede i festivalens øltelt, men som i år for 23. år i træk er ansvarlig for rene toiletter under Ribelund Festivalen.

- Jeg gør det gerne, så der er ingen brok over denne tjans, siger Doris Nielsen, der i 47 år var ansat på Ribelund, inden hun for tre år siden gik på pension. Men hun hjælper stadig gerne på festivalen.

- At se den livsglæde der altid er på festivalen, uanset vind og vejr, den tror jeg ikke jeg kan undvære, siger Doris Nielsen der er en af omkring 50 frivillige, der er med til at få festivalen til at køre gnidningsfrit for de omkring 1000 borgere og hjælpere, der i jubilæumsudgaven forventes at besøge Ribelund Festival.