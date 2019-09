Der er mange udklædte på bibilioteket i disse dage, men der er også alle gæsterne, som kommer for at suge til sig af de eventyrlige omgivelser, gøre et godt fantasy-køb eller hygge sig med alt fra brætspil til snobrød. I dag har Fantasyfestival åbent fra klokken 10 til 16. Foto: André Thorup

Lørdag slog biblioteket dørene op til en heksekedel af troldmænd, elverpiger, Hogwarts-elever og stormtroopers. Fantasyfestival fortsætter i dag, og det bliver til endnu en magisk dag for Mikael Rigtrup Madsen og Emilie Sandbye, der er rejst fra henholdsvis Silkeborg og Aalborg for at dyrke deres store hobby.

ESBJERG: Umiddelbart kunne hun godt ligne en af dem, der har klædt sig ud. For i et virvar af magiske væsener så stort, at det kunne lede tankerne hen på en vis perron 9 3/4, er Emillie Sandbyes pangrøde bowlerhat, briller med rødt glas og røde habitjakke egentlig ikke usædvanligt. I forvejen spankulerer både Darth Vader, en monstrøs ork og alverdens andre eventyrfigurer rundt på biblioteket i Esbjerg, og biblioteksbøgerne har veget pladsen for boder med skumsværd, oppustelige drager, magiske tatoveringer, trææsker, ravsmykker, skjolde, feminine lærredskjoler, masker og mjød. For ikke at tale om de utallige langborde med fantasybøger til salg. Men Emilie Sandbye er slet ikke udklædt, og hendes vandrestok er ikke af den krogede slag. Emilie Sandbye er forfatter, hun er 25 år og fra Aalborg, og så er hun blind. - Jeg har aldrig gået på gymnasiet, for systemet vurderede mig til at være for dårlig. Jeg fik mange epilepsianfald hver dag, og derfor skulle jeg bare tage den med ro og vente, til jeg blev 40 år og kunne få førtidspension. Men det er altså lang tid at tage den med ro, så jeg fik en datter, og så kom jeg ind på The South Gate Society School of Creative Writing i Aalborg, fortæller hun. I dag har hun udgivet fantasyromanen De Nyfødte på forlaget Mellemgaard, og hun har kontrakt med dem om yderligere seks bøger i serien.

Fantasy'en har også åbent i dag I dag fra klokken 10 til 16 er der igen Fantasyfestival på Esbjerg Hovedbibliotek. Der er gratis indgang til bogmessen og de mange andre boder både ude og inde, men skal man deltage i aktiviteter som for eksempel et foredrag, kræver det et armbånd. De koster 100 kroner. Børn under otte år er gratis.

Det er ikke kun synssansen, men også alle de andre sanser, der får smæk for skillingen på Fantasyfestival. For eksempel spreder den liflige duft af eventyrgryde og bål sig over festivalen, ligesom der er flere forskellige slags musik. Her er det middelalderens svar på et band, der spreder stemning ud over biblioteket. Foto: André Thorup

Fantasy-læsekreds iEmillie Sandbye er sammen med syv andre fra den kreative skriveskole i Aalborg taget til Esbjerg. Skolen har gæstet Esbjerg-festivalen hvert år, for deres elever elsker den. - Det her er mit liv! som en af skolens elever udbryder, mens hun slår ud med armene mod hele det summende bibliotek. Hun er 22 år, kommer fra Seattle og kalder sig E. I en helt anden ende af biblioteket har 25-årige Mikael Ringtrup Madsen fra Silkeborg travlt med at fortælle andre, hvor fortryllende det er at være med i læsekredsen The Fantasy Fellowship. - Den udspringer her fra Esbjerg og er genial, hvis man vil læse mere fantasy, siger han.

- Mine bøger kredser om hovedpersonen Storm, der er varulv, og som er synshandicappet. Han oplever, at han ikke er elsket af sin far, og at han lider stærkt af angst, og der er flere lighedspunkter mellem figuren Storm og mig selv. Men bogen handler også om, at det måske slet ikke er så skidt at være barn af en overbeskyttende mor og en "bossy" far, fortæller forfatter Emilie Sandbye, der selv er blind. Foto: André Thorup

- Min vej ind i fantasylitteraturen har været gennem sci-fi-litteratur og gennem heavy metal-musik med overnaturlige elementer. Jeg har læst virkelig meget science fiction, men det gik op fo rmig, at jeg ikke rigtig havde læst fantasy ud over Brødrene Løvehjerte, Harry Potter og Ringenes Herre. Derfor kom jeg med i læsekredsen Fantasy Fellowship, som er i mange byer, og hvor vi hver måned mødes og diskuterer en ny fantasybog sammen. Det er vildt fedt, siger Mikael Rigtrup Madsen. Foto: André Thorup

Der er Fantasyfestival på biblioteket denne weekend. Søndag er der åbent fra klokken 10 til 16. Foto: André Thorup

