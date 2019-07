Se billederne: Fanø Sommercup er i fuld gang

I år løb Fanø Sommercup af stablen for fyrretyvendegang siden starten i 1980. I alle årene , med undtagelse af et enkelt år, har speakerstemmen tilhørt Lars Magnussen fra Esbjerg.

- Det er hyggeligt at vende tilbage år efter år og møde alle de gamle igen, som er med hvert år. Men finder de ikke snart en ny speaker, ender det med, at de må køre mig ind i kørestol, fortæller Lars magnussen med reference til den afdøde, folkekære sportsstemme på DR, Gunnar Nu Hansen.

- Det har været fantastisk at være med, siger Lars med stolthed i stemmen, da JydskeVestkystens udsendte reporter har sat ham stævne til en snak om hans årelange engagement bag mikrofonen.

Selvom han i næsten alle årene har været røsten bag den populære fodboldturnering, er 76-årige Lars Magnussen ikke ramt af tømmermænd. Tværtimod, fristes man til at sige, for både stemmebåndet og humøret er i top.

Torsdag aften blev Lars Magnussen hyldet for sit engagement, da han foran 600-700 mennesker blev hyldet af Fanø Sommercup og fik overrakt en guldbelagt mikrofon-medalje som tak for mange års tro tjeneste. Foto: André Thorup

Lars er der også næste år

På banerne ved Fanø Skole er kampene i fuld sving. Tilskuere og ventende hold står på rad og række rundt om banerne til lyden af popmusik, der konkurrere med Lars Magnussens gennemtrængende røst fra speakerhuset. Stemningen er løssluppen og udfoldelserne på grønsværen er alt andet end elitær og seriøs.

Kun en enkelt gang har Fanø Sommercup måttet undvære Lars' røst. Det var engang i 90'erne, hvor han ikke kunne lægge stemme til på grund af en bypass-operation. Selv er Lars født og opvokset i Esbjerg, og på trods af et arbejdsliv, der gik med at være annonce- og salgschef i flere danske mediehuse samt en årrække som pubejer i England, har Fanø Sommercup altid været en tilbagevendende begivenhed for Lars Magnussen. Men til næste, der vil han se fodbold.

Til næste år vil jeg ud og se holdende spille og drikke et par bajere med nogle venner, siger Lars, inden han skal tilbage til mikrofonen.