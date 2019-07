Se billederne: Fanø Pride lyste op under regn og grå himmel

Selvom vejrguderne langtfra overøste Fanø Pride med sol, kærlighed eller regnbuer, trodsede godt 500 mennesker regnen og den grå himmel for at hylde kærligheden og mangfoldigheden ved Fanø Pride-optoget i Nordby.

Enten er det bare det danske sommervejr, der er over Esbjerg og Fanø i disse dage, eller også er Gud imod kærlighed og mangfoldighedens udfoldelse. Det første virker umiddelbart mest sandsynligt. Men når de mest konservative prædikanter i hvid krave træder frem og lukker guds hus af for homovielser og kvindelige præster, kan tvivlen om guds ståsted i debatten godt opstå, især med tanke på regnen og den grå himmel, han i bogstaveligste forstand har lagt som en dyne henover Fanø Pride denne torsdag aften i juli.

Fanø: På havneområdet i Esbjerg ved Fanø-færgen kan de første pride-flag i de funklende regnbuefarver spottes. Klokken er 16.45 og 12-minutters-færgen er i færd med at udskifte ikke-pridedeltagere med et hold af pridedeltagere og øboere, der vender snuden hjem efter en arbejdsdag på fastlandet.

Det lyser op

Klokken 17.15 med tre kvarter til start er færgelejet ikke rendt over ende med mennesker i regnbuens farver. 30-40 mennesker iført gule veste og lidt pride-farver står spredt på den lille plads ved færgelejet. Vidste man det ikke, så ligner det ikke, at der om tre kvarter skal stå en hujende folkemængde og slå et slag for mangfoldigheden.

En ting, der indikerer, at her skal der ske noget, som ikke er hverdagskost, det er da ø-betjenten, Chris Kuglepen, kommer kørende i sin politibeklædte firehjulstrækker. Den imponerer JydskeVestkystens udsendte reporter, der hjemme fra stenbroen er vant til salatfade med kampklare betjente udrustet med hjelme og skjolde.

For enden af regnen kommer regnbuen. Sådan plejer det at være. Men på Fanø denne aften kom regnbuefarverne, mens regnen stod ned fra himlen. I takt med, at de pangfarvede og letpåklædte samba-daserinder og deres følge dukker op ved færgelejet og danser sig gennem regnen til lyden af sambarytmerne, begynder optoget så småt at ligne noget. Pride-flag, lyseblå, lilla og grønne hårpragte vinder frem i landskabet på vesterhavsøens færgeleje. Nu er der Pride.