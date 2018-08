Se billederne: Color Run indtog Esbjergs gader

Voldsom regn og blæst gjorde sit til at ødelægge festen under Color Run i Esbjerg, men højt humør, masser af farver og en imponerende ihærdighed fra arrangørerne gjorde alligevel arrangementet til en fest af de store.

Hun forklarede, hvordan hun aldrig tidligere har oplevet så vedvarende regn under et Color Run, og hun var ked af, at folk ikke fik den samme oplevelse som i tørvejr, men da først starten var gået var det som om, at humøret steg, og mere og mere begyndte at leve op til den betegnelse, arrangørerne selv sætter på Colur Run:

- Det er faktisk imponerende, at flere ikke er gået hjem, og at humøret stadig er så højt. Men vi kæmper også en kamp for at holde folks humør oppe, sagde eventkoordinator Marie Louise Schmidt fra The Color Run, da de sidste af de 1812 løbere var sendt afsted på den fem km lange rute.

Og det holdt da også virkelig hårdt med at få farvefestlighederne skudt i gang fra Museumspladsen, men imponerende gejst og gåpåmod fra løbere og arrangører sørgede alligevel for en rigtig god dag for deltagerne, selv om starten blev udskudt 10 minutter, da det i en time omkring løbsstart regnede voldsomt og uafbrudt.

Esbjerg: Tung, vedholdende regn truede med at spolere festen, da det amerikanske løb The Color Run for første gang skulle løbes i Esbjerg.

Alle løbere i Color Run får uddelt poser med farvepulver, som er en ufarlig blanding baseret på majsmel og talkum.Farverne kastes på sig selv, på andre og over det hele, og løbet har kun to regler. Man skal være klædt i hvidt, og der må ikke være noget som helst hvidt tilbage, når man kommer i mål. Samtidig bliver der efter hver kilometer af ruten sprøjtet farver på de forbipasserende løbere.

Fantastisk

The Color Run blev første gang afholdt i marts 2011 i Phoenix, Arizona ud fra tanken om at blande erfarne og uerfarne løbere i et løb uden tidtagning, hvor det blot gælder om at have det sjovt. Konceptet fungerede, og året efter havde det spredt sig til 50 amerikanske byer, mens det i dag er blevet et verdensomspændende fænomen med flere millioner løbere i mere end 40 lande og 200 byer.

I Esbjerg-udgaven var løbet fra start en blanding af miss wet T-shirt og regndans - vel at mærke en dans, hvor det var vanskeligt at se, om folk lavede dansetrin eller rystede af kulde. For det gjorde mange, ligesom der før start også var børn der sagde til deres forældre, at de bare ville hjem, mens farverne løb med regnvandet ned over de små, kolde ansigter.

Men da de første løbere kom i mål var kulden, regnen og blæsten tilsyneladende glemt.

Glæden og festen havde vundet.

- Det var sgu meget sjovt. Efter omkring to kilometer, så mærkede man ikke noget til vejret mere, sagde Julius Svejstrup Thomsen fra Grindsted, da han kom i mål som nr. to, totalt dækket af alle regnbuens farver, mens man flere andre steder i målområdet hørte ordet fantastisk om den første udgave af verdens sjoveste løb i Esbjerg.