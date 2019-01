Se billederne: Byggeriet af den nye isarena holder tidsplanen

Sådan ser det ud i den nye isarena, som skal være klar til slutspillet. Foto: Per Benny Paulsen

Energy Loungen vil også blive taget i brug ved den første hjemmekamp i slutspillet enten 8. eller 10. marts.

Esbjerg: Rygterne går på, at byggeriet af Esbjergs nye isarena er forud for tidsplanen, men disse rygter maner projektleder Jan Mølgaard fra totalentreprenøren K.G. Hansen & Sønner til jorden. - Vi holder tidsplanen, men der er stadig en masse at gøre, inden vi kan aflevere opgaven til bygherren, så den nye isarena kan tages i brug til Esbjergs første kamp på hjemmebane i slutspillet enten den 8. eller 10. marts. Den endelige dato afhænger af, hvilken placering Esbjerg Energy får i grundspillet. Ender Esbjerg Energy på fjerdepladsen, bliver det den 8. marts, men slutter esbjergenserne uden for top fire, spilles kampen den 10. marts, oplyser projektleder Jan Mølgaard fra K.G. Hansen & Sønner. Projektlederen ønsker ikke at sætte dato på den endelige dag for afleveringen af projektet, men det vil ske tids nok til, at Sport & Eventpark Esbjerg og Esbjerg Energy selv kan opsætte bander og salgsboder og få isen klargjort til det spændende slutspil. Lige nu går det rent sportsligt meget fint for Esbjerg Energy, som fra en plads i bunden af rækken har kæmpet sig frem i tabellen med en rimelig mulighed for at slutte blandt de fire bedste. Det er derfor en meget vigtig kamp, som spilles tirsdag aften mellem Esbjerg Energy og Frederikshavn, som i øjeblikket indtager fjerdepladsen. Frederikshavn har 50 point, Esbjerg 47, så der er lagt op til en spændende aften i Granly Hockey Arena.

Sådan ser Energy Loungen ud lige i øjeblikket, men Henry Heiberg, der er formand for Energy Loung Fonden oplyser, at loungen også er klar til brug, når slutspillet begynder. Foto: Per Benny Paulsen.

Projekt til 70 millioner kroner Prisen for byggeriet af isarenaen og Energy Loungen er sammenlagt på knap 70 millioner kroner, og det er Energy Lounge Fond, som er ejer af loungen med Claus Sørensens Fond og Johan P. Hoffmann Fonden som hovedbidragydere. Det er Henry Heiberg, som er formand for Energy Lounge Fonden, og Heiberg, der er udpeget af Johan Hoffman Fonden, oplyser, at loungen også vil blive taget i brug enten den 8.- eller 10. marts, når slutspillet begynder. Der er plads til 450 spisende gæster i loungen, hvor der via store glaspartier bliver en fin udsigt til isen i den nye arena. Det har tidligere været fremme, at der bliver plads til 4.378 tilskuere, men da udskiftningsboksene er blevet lavet større end først antaget, er det rette tal 4.150, oplyser Jan Mølgaard. Direktøren i Esbjerg Energy, Peder S. Krogsgaard, håber i øvrigt, at der bliver udsolgt til den første kamp i den nye isarena. Lige nu er man i gang med at bore de 10.000 huller til de 2.500 stole.

Projektleder Jan Mølgaard: Vi følger tidsplanen, så den nye isarena er klar til den første kamp i slutspillet. Foto: Per Benny Paulsen