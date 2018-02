Se billederne: Autoværksted udbrændte under voldsom brand

Et autoværksted i Sædding udbrændte fredag aften under en voldsom brand, som brandvæsenet har måtte efterslukke på langt ud på natten.

Esbjerg: 35 Brandfolk kæmpede fredag aften mod flammerne i en brand, der var udbrudt i en bygning på hjørnet af Stenhuggervej og Glarmestervej i Sædding, hvor autoværkstedet Esbjerg Pitstop og Køkkencenter Esbjerg har til huse.

Branden blev opdaget og anmeldt kl 18.11.

Bygningen var overtændt med flammer, der stod flere meter op gennem tagkonstruktionen allerede da brandvæsenet ankom, så de koncentrerede sig om at forhindre branden i at sprede sig til nabobygningerne og lod værkstedsbygningen brænde ud under en såkaldt kontrolleret nedbrænding.

Da bygningen ligger i et industriområde, var kun et ganske få beboelser for enden af Susåvænget, der blev generet af røg fra branden.

Det var dog nødvendigt at bede beboere og nysgerrige personer i området om at holde sig på afstand, da der var trykflasker med blandt andet gas på værkstedet, som brandfolkene kan ikke kunne komme ind og køle ned.

Efter nogle timer lykkedes det dog slå et hul i tagkonstruktionen, så nedkølingen kunne finde gennem taget via en stigevogn.

Brandvæsenet havde ilden under kontrol klokken 19.30, men arbejdet med at efterslukke fortsatte langt ud på aftenen og beredskabet har haft et slukningskøretøj på stedet det meste af natten.

Værkstedsbygningen er så ødelagt, at der er fare for sammenstyrtning, men et parcelhus på grunden blev reddet og Køkkencenter Esbjerg, der er sammenbygget med værkstedet, blev kun udsat for vand og røgskade, oplyser indsatsleder Jens Mølgaard fra beredskabet i Esbjerg.

Der er endnu ingen oplysninger om, hvordan ilden i autoværkstedet opstod.