Se billederne: 3.000 gæster mødte verdens største på Esbjerg Havn

Esbjerg: Med en kampvægt på lige under 800 tons var det en markant skikkelse, der fredag eftermiddag havde sit indtog på Esbjerg Havn, og verdens største mobile havnekran trak da også esbjergenserne af huse.

Således var omkring 3.000 gæster på besøg til åben havn, hvor borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) havde fornøjelsen af at klippe den kraftige jernkæde, der markerede, at Esbjerg Havn nu er indehaver af en LHM 800 Liebherr.

- Jeg har jo fornøjelsen af at hilse på mange af de nye tilflyttere, som slår sig ned i Esbjerg Kommune. Men det er alligevel første gang, at jeg byder velkommen til sådan en sværvægter. Man kan godt føle sig en anelse lille i dette ret eksklusive selskab. Der findes nemlig kun 12 kraner af denne type i hele verden, lød det muntert fra borgmesteren.

Også værten for arrangementet satte et par ord på, hvad den nye kran rent faktisk vil betyde for Esbjerg Havn:

- En kran af den størrelse giver os helt andre muligheder, hvor vi kan håndtere gods, der typisk går til store terminaler som Hamburg og Bremerhaven. Vi har nu en større kapacitet, da vi er den eneste havn i Vesteuropa med en kran i den her størrelse og det åbner selvfølgelig for nye forretningsmuligheder, konkluderede havnedirektør Dennis Jul Pedersen.