Se billederne: 3000 motorcykler fandt vej til Esbjerg

Skærtorsdag var cirka 10.000 mennesker med til motorcykeltræf i Esbjerg. Her kunne man finde motorcyklister, der både var inspireret af pirater og science fiction film.

Esbjerg: - De motorcykler er så seje, lød det fra femårige Nicolai Jørgensen, der var til motorcykeltræf i Esbjerg sammen med sin familie. Han havde lige fået taget billede med en af motorcyklisterne, der ikke så helt klassisk ud i læderjakke og læderbukser.

Det borgerlige navn på motorcyklisten er Niels Ole Jessen, men udseendet fortalte historien om piraten Jack Sparrow fra disney-filmene "Pirates of the Caribbean". I parykken havde han perler og om øjnene var der tegnet med sort make up.

- Jeg elsker piraten Jack Sparrow, som har alle de dumme kommentarer i filmen. Fordi vi er en pirat-motorcykelklub, giver det mening at være klædt ud som Jack Sparrow, sagde Niels Ole Jessen fra motorcykelklubben Freebooters MC Danmark, der hører til på havnen i Esbjerg.

Skærtorsdag var der traditionen tro motorcykeltræf, hvor omkring 3000 motorcykler svingede forbi og stod til udstilling og sparke-dæk-manøvren på Torvet og langs Kongensgade i Esbjerg. Motorcykeltræffet blev arrangeret for første gang for 32 år siden, og Niels Ole Jessen har været med alle gange på nær sidste år, hvor vejret bød på sne og slud.

- Sidste år blev jeg hjemme ligesom så mange andre på grund af vejret. Men ellers har det været ret fedt at følge hele udviklingen med arrangementet, der kun er blevet større og større, sagde Niels Ole Jessen.