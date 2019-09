Se billeder og video: 105 ton heliport løftet på plads

Lørdag formiddag kom heliporten på plads på toppen af sengebygningen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Det var et løft, der blev overværet i spænding af borgerne.

Esbjerg: Det var et ret spektakulært syn, der mødte de naboer, der uforvarende kom til at kigge ud af vinduerne. For lørdag formiddag blev heliporten løftet op på toppen af Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, hvor den skal færdiggøres.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været ret spændte på løftet, siger Morten Fuglsig Lauridsen fra Projektafdelingen for sygehusbyggeri på Sydvestjysk Sygehus. Han er projektleder for heliporten.

- Vi har forberedt løftet i månedsvis og samarbejdet med et firma, som har prøvet den slags før, og vi har konsulteret rådgivere og arbejdstilsynet for at gøre det så sikkert som muligt, fortæller han i en pressemeddelelse.

Efter opstillingen af kranerne var der prøveløft for at dobbelttjekke, at det hele fungerede som planlagt - inden de endelige løft, som skete i løbet af lørdagen.

Heliporten er et af de mange projekter, der foregår på Sydvestjysk Sygehus i disse år. Sygehuset ombygges til et moderne akutsygehus med patienten i fokus - en opgave der på vegne af Region Syddanmark varetages af Projektafdelingen for Sygehusbyggeri.