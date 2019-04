Se alle hilsnerne: Forældre og børn hylder Esbjergs pædagoger

Mandag morgen mødte personalet i omkring 45 daginstitutioner ind til ros og kærlige budskaber. Forældre havde pyntet institutionernes indgange med balloner og plakater. Tiltaget var sat i værk efter lørdagens demonstration, hvor over 1000 personer var på gaden i Esbjerg for at demonstrere for minimumnormeringer i daginstitutionerne. Det er jo ikke pædagogernes skyld, at de er for få, lyder det fra arrangøren.

Esbjerg: "Kære personale. Tak for alt I gør hver dag! I fortjener den største anerkendelse og en kæmpe medalje hver eneste dag. Hvad skulle vi dog gøre uden jer." Sådan lød budskabet på en hjemmelavet plakat på døren ind til Esbjerg Børnegård mandag morgen. Forældre til børn i institutionen havde pyntet indgangen efter demonstrationen lørdag, hvor over 1000 mennesker var på gaden i Esbjerg for at demonstrere for minimumnormeringer i daginstitutionerne. Chalotte Aagaard Olsen, der stod bag demonstrationen i Esbjerg, havde opfordret forældre til at vise deres taknemmelighed ved at pynte daginstitutionerne, inden personalet skulle møde ind mandag morgen. - Vi vil gerne give det pædagogiske personale og institutionerne en anerkendelse. Plakaterne og pynten viser, at debatten ikke handler om at pege fingre af personalet, men handler om at institutionerne mangler flere hænder. Det pædagogiske personale og institutionerne gør det bedste, de kan. Det er ikke dem vores utilfredshed og demonstrationen i lørdags handlede om, siger Chalotte Aagaard Olsen. Hun fortæller, at omkring 45 institutioner i Esbjerg Kommune var blevet pyntet mandag morgen.

Hvor er der en voksen? Lørdag var der demonstrationer i hele landet, hvor forældre, børn og pædagoger og andre satte fokus på bedre normeringer i institutionerne.

I Esbjerg deltog over 1000 personer i demonstrationen.

Demonstranterne ønsker, at der kommer en minimumsnormering i de danske institutioner.

BUPL og andre anbefaler et minimum på henholdsvis 3, 6 og 9 børn pr. pædagog i vuggestue, børnehave og SFO.

I Esbjerg er tallet for vuggestuer 3,9 barn pr. pædagog og 6,9 i børnehaver, ifølge Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn & Familieudvalget.

Mandag morgen havde forældre pyntet institutionerne i Esbjerg Kommune for at sætte fokus på, at det pædagogiske personale gør, hvad de kan med de hænder, de har.

Pædagog Fie Elleskov Møller åbnede Børnegården i Esbjerg mandag morgen og mødte et syn af balloner og plakater ved hoveddøren.Foto: Stine Lindharth Pedersen

Varmer i hjertet Det var pædagogen Fie Elleskov Møller, der åbnede Esbjerg Børnegård mandag morgen. Derfor var hun den første, som så pynten og plakaterne. - Det varmer virkelig i hjertet, og jeg skyndte mig at sende billederne ud til personalet, så alle kunne se, hvad forældrene havde gjort. Forældrene er generelt gode til at rose os, men det er da vildt dejligt, at de også har gjort det her, siger Fie Elleskov Møller. Det glæder hende, at forældrene forsøger at råbe op om situationen. - Vi, pædagogerne, har prøvet i flere år at gøre opmærksom på de manglende hænder, så det er fantastisk, at forældrene også kæmper nu. Vi løber stærkt og får hverdagen til at fungere, men vi ville gerne gå flere ture eller tage børnene med ned på biblioteket for at lege. Men tiden går hurtigt med at putte, skifte ble og give mad, siger Fie Elleskov Møller.

Forældrene havde skrevet budskaber på hjemmelavede plakater til de forskellige institutioner. Her er, hvad personalet i Regnbuen i Bramming mødte. Privatfoto

Omkring 45 institutioner i Esbjerg Kommune var blevet pyntet af forældre. Her er Børnehuset Novrupvej i Esbjerg. Privatfoto

Institutionen på Tarphagevej. Privatfoto

Tangebo børnehave og vuggestue i Ribe. Privatfoto

Esbjerg Børnegård var en af institutionerne, der var blevet pyntet. Foto: Stine Lindharth Pedersen

Selv lågen ind til Børnegården var pyntet mandag morgen. Forældre i hele kommunen havde brugt til at på at puste balloner på, skrive plakater, lave slikposer, bage kage og meget mere.Foto: Stine Lindharth Pedersen

Regnbuen i Bramming. Privatfoto

Nataja og Emillia var med ude og pynte op på institutionen Højvangshaven.Privatfoto

Darum Børneby. Privatfoto

Tangebo børnehave og vuggestue. Privatfoto

Tangebo børnehave og vuggestue. Privatfoto

Møllehusene i Esbjerg.Privatfoto

Møllehusene i Esbjerg.Privatfoto

Forældre til børn i Tangebo havde lavet en plakat, hvor andre forældre i løbet af dagen kunne skrive, hvad de gerne ville sige til personalet i institutionen. Privatfoto

Sapin på Sædding Strandvej.Privatfoto

Sapin på Sædding Strandvej.Privatfoto

Fyrparken i Sædding.Privatfoto

Fyrparken i Sædding.Privatfoto

Fuglereden i Ribe.Privatfoto

Fuglereden i Ribe.Privatfoto

Pynt i Galaksen og Solstrålen i Sønderris.Privatfoto

Børnehusene i Tjæreborg. Privatfoto

Børnehusene i Tjæreborg. Privatfoto

Regnbuen og Solstrålen i Esbjerg.Privatfoto

Mosebo i Ribe. Privatfoto

Ådalsparkens børnehave.Privatfoto

Lillebjørn i Rørkjærhusene.Privatfoto

Katamanen afdeling Sjelborg. Privatfoto

Kaskelotten i Øster Vedsted.Privatfoto

Åmosehuset i Esbjerg.Privatfoto

Åmosehuset i Esbjerg.Privatfoto

Institutionen på Tarphagevej. Privatfoto

Hjertinggården. Privatfoto

Nordalsparken i Esbjerg.Privatfoto

Nordalsparken i Esbjerg.Privatfoto

Nordalsparken i Esbjerg.Privatfoto

Vognsbøl Børnehus. Privatfoto

Vognsbøl Børnehus. Privatfoto

Trianglen og Tinghøjen. Privatfoto

Tangebo i Ribe. Privatfoto

Tangebo i Ribe. Privatfoto

Møllehusene i Esbjerg. Privatfoto

Bydelens Børnehus. Privatfoto

Blåmuslingen i Kvaglund. Privatfoto

Børnehave og vuggestue Grønlandsparken. Privatfoto

Bakkegården fik både pyntet indgangen, men der var også bagt kage til personalet mandag morgen.Privatfoto

Grønnegården i Esbjerg. Privatfoto

Grønnegården i Esbjerg. Privatfoto

Børnebakken Vest Hjerting. Privatfoto

Børnebakken Øst Hjerting. Privatfoto