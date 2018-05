Se alle billederne: Smukke katedral-elever til Store Heimdal

RIBE: Selv om der har været afholdt Heimdal-fester på Ribe Katedralskole siden 1865, så tyder intet på, at festerne bliver mindre prangende, som årene går, hvilket fredagen var en opvisning i - både hvad angår tøj og de køretøjer, eleverne lod sig transportere til festen i.

Da foreningen Heimdal blev stiftet af 10 drenge på Danmarks ældste skole 14. oktober 1865 - billedet af de 10 findes stadig på skolen - da arrangerede den både fester, foredrag og diskussioner. I dag er Heimdal udelukkende en festforening, der bruger en stor del af sin tid på at sørge for, at Store Heimdal bliver et brag af en fest for skolens ældste elever.