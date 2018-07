Esbjerg: Med temperaturer omkring de 33 grader, var der fyret godt op under årets Grøn Koncert i Esbjerg.

Hvis solens varme stråler ikke var nok til at fyre op under de godt 18.000 koncertgæster, så sørgede Aqua, Phlake, D-A-D og de andre artister for, at der blev skruet ekstra op for tændingen.

