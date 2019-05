Se alle billederne: Fanø Vesterland i blæst og kulde

Vestenvinden på Vesterlandet viste sig fra sin værste side. Den var kold, blæsende, og lidt regn holdt den sig heller ikke tilbage med at byde gæsterne på Fanø Vesterland, der løber af stablen over to dage. For årstiden kunne man have håbet på bedre temperaturer, men den 10 grader kolde blæste tog ikke humøret fra festivalgæsterne.

I mellemtiden har den færøske sanger og sangskriver Teitur Lassen åbnet ballet på teltscenen. Klokken er kun 12.30, men teltet er allerede godt fyldt, og det virker ikke, som om det kun er for at komme i læ for den kolde blæst. Stemningen er engageret og løs. Musik, fadøl og et telt. Mere skal der ikke til for at få smilet frem på læberne. Et godt bud på, hvorfor danskerne siges at være blandt de lykkeligste folkefærd på jorden.

JydskeVestkystens udsendte reporter på festivalen er ikke en af dem. Vestenvinden står direkte ind under den tynde, uforede frakke, og i forvejen er koncerter og festivaler heller ikke hans hjemmebane, hvor han er en yderst sjælden gæst. Faktisk så sjælden, at idéen til den journalistiske skildring ikke står skrevet klart på den efterhånden mørkegrå himmel, der ligger henover Fanø Vesterland. Er det en stemningsreportage om, hvorfor man gider drikke kolde fadøl til 45 kroner i blæst og kulde, eller det en sludder for en sladder med artisterne backstage om, hvor meget de elsker Fanø? Næppe.

Fanø: Køen til billetafhentning i det interimistiske billetskur ved indgangen til Fanø Vesterland er godt 10-15 meter lang. Det klare bevis på, at festivalen er udsolgt, og at en broget gæsteskare ikke lader sig gå på af vind og vejr på den vindblæste vesterhavsø.

Du må ikke snakke-politiet

Nogen går til koncert for at lytte til musikken, og andre går til koncert for at hygge med vennerne. Sådan skal det være - og på Fanø Vesterland er der plads til begge dele, skriver Fanø Vesterland på deres hjemmeside.

Det dækker over det nye koncept med det trefoldige navn Stilhed / Musik / Mennesker. Eller sagt lige ud: Mens der er musik på scenen i det store telt, skal man holde bøtte.

Mens musikken spiller, vil baren i teltet også være lukket. For musikken skal mærkes og føles og ikke bare være florerende baggrundsstøj. Med forbehold for manglende festivalerfaring er det et interessant, utraditionelt og meningsfuldt koncept. Fordelene ved at snakke sammen i et telt med høj musik er alligevel også til at overse. Hermed et godt eksempel på, at vi mennesker nogle gange skal skubbes lidt til for at få den rene, uspolerede oplevelse med.

Konceptet bliver taget godt imod. Langt de fleste festivalgængere i teltet under Teitur-koncerten har placeret sig i en stor tætstående, klynge foran scene og deres blikke er rettet mod færingen, der undervejs giver den med violin. Dog går der ikke længe, inden man ud af øjenkrogen kan spotte en festival-frivillig skære ind og afbryde to kærestepars samtale med en finger på munden-gestik. Kigger man ud til siderne bagerst i teltet, står der flere, små klynger af snakkesalige festivalgæster, der ikke ser ud til at have købt ind på festivalens nye tiltag.