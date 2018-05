Se alle billederne: Esbjerg Kommunes far til fire takkede af

At det var en vellidt direktør, der blev taget afsked med, vidnede de mange taler og indslag om - entertainer og tekstforfatter Leif Fabricius havde skrevet seks vers på Otto Jespersens yndlingssang "Når vinteren rinder i grøft og i grav", der angiveligt skulle være Otto Jespersens faste valg til fællessang på de seneste 10 års møder i den store ledergruppe på rådhuset, der var videohilsner fra forhenværende borgmester Johnny Søtrup (V), der også havde gratulationer med den nyvundne frihed fra Fanøs tidligere borgmester Kjeld Nielsen (K) og forhenværende minister og amtsborgmester Laurits Tørnæs, som Søtrup er på rejse med i disse dage, og de nærmeste medarbejdere havde derudover kreeret et lille, morsomt videoshow som hyldest til Otto Jespersen.

Onkel Anders

Direktør for Teknik & Miljø, Hans Kjær, holdt på vegne af direktørgruppen tale for den 66-årige Otto Jespersen, der sammen med hustruen Bitte har lagt store planer for rejser i ind- og udland og indførelse i golfsportens mysterier:

- Når man tænker på det fine samarbejde i vores godt sammentømrede direktion, får jeg et billede af Far til fire-familien. Og kan man sine Far til fire-film, så husker man en venlig og ikke-dominerende og rar far, som på sin egen rolige måde styrer familien. Med fire meget forskellige og individuelle børn, som ville gå i forskellige retninger, hvis ikke der var en far, der samlede familien, lød det bl.a. fra Hans Kjær, der dog måtte erkende, at Otto Jespersens fremtoning ikke på nogen måde ligner den trivelige far i filmen:

- Der er det nok mere Onkel Anders, vi skal have fat i, smilede Hans Kjær.