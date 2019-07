Schweiziske turister blev fanget i højvandet ved Mandø

Fra Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe blev redningsbåden med bådhold sendt til Mandø Ebbevej, hvor båden blev sat i land. Og da det for mandskabet stod klart, at der var fire personer og to hunde i bilen, blev der fra Mandø rekvireret en traktor, som kunne køre ud til bilen og hente to af personerne samt en hund. De blev bragt tilbage til Mandø.

1,25 meter over normal

Redningsaktionen fandt sted en times tid før det absolutte højvande. DMI oplyste på sin hjemmeside, at vandet ville stige til 1,25 meter over normal vandstand på grund af vinden, som havde stuvet vand op i Vadehavet.

Det betød, at vandet stod en halv meter oppe omkring bilen, som blev fragtet i land, da vandet trak sig tilbage.

Det er tredje gang i løbet af de seneste tre uger, at turister som er kørt fra Mandø til fastlandet er blevet fanget i højvandet. For tre uger siden var det en tysk familie på fire, som måtte tilkalde redningsberedskabet. For en uge siden var det et ældre dansk ægtepar, som måtte reddes i land.

De mange redningsaktioner har også igangsat en fornyet debat, om muligheden for at opsætte advarselslys på Låningsvejen for ad den vej at få turister, som ikke er bekendt med tidevandet til at undlade at køre over Låningsvejen, når der er højvande.