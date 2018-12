Scandic bliver landets største leverandør af hotelovernatninger til den danske stat

Esbjerg: Statens og Kommunernes Indkøbscentral (SKI) har på vegne af den danske stat netop indgået en ny, udvidet hotelaftale med Scandic.

Den nye aftale omfatter nu 22 af Scandics hoteller, blandt andre Scandic Olympic i Esbjerg.

Danmarks største hotelkæde bliver med den nye hotelaftale landets største leverandør af overnatninger til den danske stat. Aftalen gælder for alle statslige ansatte og er videre et tilbud til medarbejdere i kommunerne og regionerne.

- Vi er stolte af at være valgt som en af de foretrukne leverandører af hotelovernatninger til den danske stat. Vi er især glade for at Staten, udover prisen, også har lagt vægt på kvalitet og bæredygtighed i deres bedømmelse. Dette falder helt i tråd med vores værdier i Scandic, og det glæder os at vores store arbejde med arbejdsmiljø, trivsel og bæredygtighed nu også kommer de mange medarbejdere i Staten til gode, siger Michael Foged Hansen, General Manager, Scandic Olympic.