Saxo og Alm. Brand laver fælles bank i Esbjerg

Alm. Brand-koncernens overtagelse af Saxo Privatbank får i første omgang ingen jobmæssige konsekvenser for de ansatte i Esbjerg, hvor man samles under samme tag.

Esbjerg: For den nette sum af 360 millioner kroner overtager Alm. Brand Saxo Privatbank, hvorefter de to selskaber slår bankaktiviteterne sammen i Alm. Brand-koncernen.

Det meddelte Alm. Brand mandag.

Også i Esbjerg bliver de banker slået sammen. Alm. Brand Bank er lokaliseret på hjørnet af Skolegade og Kirkegade, mens Saxo Privatbank for et par år siden rykkede ind på Dokken. Det ligger ifølge Stine Jakobsen, filialdirektør, Alm. Brand Bank i Esbjerg, fast, at de to banker samles under samme tag, men hvor det bliver afgøres formentlig først, når Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til foråret har taget endeligt stilling til Alm. Brands køb af Saxo Privatbank.

- Det jeg kan sige er, at vi fortsat vil være at finde i byen, og at vi samles på samme sted. Desuden er alle medarbejderne sikret, og Saxo-medarbejderne overføres til Alm. Brand, oplyser Stine Jakobsen, der sidste sommer netop flyttede fra en stilling i Saxo Privatbank til posten som filialchef hos Alm. Brand Bank.

Alm. Brand Bank i Esbjerg beskæftiger ni ansatte og Saxo Privatbank huser syv medarbejdere på Dokken under ledelse af filialdirektør Lars Klindt.

Som følge af overtagelsen af Saxo Privatbank, der kommer med 17.500 kunder, forøger Alm. Brand Bank sit forretningsomfang med 50 pct. I forvejen har Alm. Brand Bank omkring 50.000 kunder på landsplan.