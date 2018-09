Sangformiddage med Dansktoppen og Giro413

ESBJERG: Alle, som kan lide at synge, kan få sig en god start på dagen, hvis de dropper forbi teatret Fugl Føniks på Amagervej 10 onsdag formiddage i ulige uger. Her har et nyt initiativ netop set dagens lys, nemlig formiddage med sang og hygge.

Alle er velkomne, og arrangørerne bag - Berit Dalheimer og Kai Jørgensen - håber på, at eksempelvis hjemmegående, pensionister, efterlønnere, folk på barsel eller alverdens andre med mulighed for at rive de timer ud vil dukke op.

- Claus Sørensen Fond har været så venlige at bevilge penge til sangbøger, så vi kan synge alle de sange, vi kender fra Giro 413 og Dansktoppen. Samtig håber vi, at folk, der kan en gammel vise eller sang eller bare noget af den, vil dele den med andre, og måske eftersøge resterne af en sang - i en slags fortidens stafet efter de sjove gamle sange, som nødigt skal glemmes, skriver teatret i pressemeddelelsen.

En kageordning og en enkelt leg eller sangleg kan også komme på tale, ligesom man gerne må melde sig, hvis man kan spille klaver, guitar eller harmonika. mmc