Sange hjalp på håbløs situation

Sejstrup: Torsdag den 11. januar klokken 13.30 byder Hunderup-Sejstrup seniorklub til årets første arrangement i Sejstrup forsamlingshus, hvor duetten "Pia og Ovin" fortæller og synger under titlen "Tilbage til livet".

Foredraget bliver krydret med sange og tager udgangspunkt i en alvorlig nedtur for Ovin Klein Olsen i maj 2006. Det hele var gråt, og Ovin kunne ikke se, hvad der stod på skærmen, da fjernsynet blev tændt dengang. Nedturen blev fuldendt, da lægerne på sygehuset kunne fortælle, at det aldrig ville blive bedre, og at Ovin skulle forberede sig på, at det kunne blive helt mørkt på et tidspunkt.

Senere begyndte Ovin at skrive sange, og det hjalp, når situationen syntes mest håbløs. Foredraget bindes sammen af disse sange, som han fremfører sammen med Pia Kamp Brincker. Begge bor med deres respektive ægtefæller i Vejen.