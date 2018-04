Sandrinis overraskende udmelding: Drop nu den klapbro

I den dispensation, Esbjerg Kommune har givet Vejdirektoratet til at projektere en bro over Ribe Å i forbindelse med nyt omfartsvejsprojekt, ligger en klausul om, at kommunen skal godkende det endelige udkast. Dermed er det langt fra sikkert, at kommunen vil godkende en klapbro. Udvalgsformandens personlige holdning er, at klapbroen helt skal droppes.

- En klapbro vil se voldsomt ud i landskabet, men da broen skal kunne åbne sig, så diskuterer vi i udvalget, om en drejebro ville være bedre. Der er kun de to muligheder, men med dispensationen til Vejdirektoratet har vi åbnet op for, at der er andre muligheder end en klapbro. Det er det, vi på sigt skal til at diskutere i udvalget, siger Karen Sandrini.

Og det er langt fra sikkert, at en klapbro er den optimale løsning for området, forklarer udvalgsformand Karen Sandrini.

Ribe: Måske Ribe alligevel ikke får den klapbro, som vil kunne sikre et bedre maritimt miljø i Ribe, men som uden endnu at have nogen som helst konkret over sig, allerede er lagt for had af størstedelen af ripenserne på især de sociale medier.

JydskeVestkysten har forsøgt at få en kommentar fra Vejdirektoratet om, hvorvidt det er muligt at opføre en drejebro istedet for en klapbro. Det har i dag dog ikke været muligt at få en kommentar fra Vejdirektoratet.Forslag C, hvor rute 11 udbygges til spor i hver retning og etableres en stitunnel til fodgængere og cyklister ved det signalregulerede kryds ved Farupvej/Obbekjærvej, har et anlægsoverslag på 99,6 mio. kr. Etablering af en mulig klapbro over Ribe Å har et anlægsoverslag på 87 mio. kr. hvilket giver en samlet pris på 186,6 mio. kr.

Undskyld Rudiengaard

Karen Sandrini ved godt, at projektet er vedtaget, og at der af samme årsag formentlig ikke er noget at gøre ved det nu, men hun synes, det er uforsvarligt at bruge så mange penge på et projekt, som ingen for alvor kan se en større mening med.

- Jeg har lyst til at råbe Folketinget op igen, men det er jo vedtaget. Min fornemmelse er, at de fleste ripensere og størstedelen af politikerne i Esbjerg Kommune med undtagelse af Preben Rudiengaard vil være enige med mig i, at et projekt med en klapbro, der gør alt andet end at få trafikken til at glide lettere, er for mærkeligt. For mig giver det ingen mening, siger Karen Sandrini, der netop nu undersøger mulighederne for at tage kampen op igen med politikerne og det allerede vedtagne forlig, hvor det ifølge Vejdirektoratet vil koste 87 mio. kr. at etablere en klapbro.

- Hvis alle dropper en kamp på forhånd, så er den jo i hvert fald tabt, men en idé kunne jo være, at man sparede pengene til en klap for i stedet at bruge dem til at grave de kabler ned i jorden, der ellers kommer til at hænge på store elmaster i det østlige Ribe, siger Karen Sandrini, der sender en undskyldning til en byrådskollega.

- Det er ikke noget personligt, for jeg holder rigtigt meget af Preben Rudiengaard, men han må da også kunne se, at dette projekt er for skørt, siger Karen Sandrini.