Karen Sandrini er bosat i Ribe, og brugte byens forhadte ølbod i sin valgkampagne forud for kommunalvalget 2017. Men har hun tænkt sig at overholde sit valgløfte? Foto: John Randeris

Det er nu langt over et år siden, udvalgsformand Karen Sandrini(S) lovede at arbejde på at få fjernet den omdiskuterede ølbod fra Ribes Domkirkeplads. Det var under valgkampen forud for kommunalvalget 2017, men politikeren har ikke glemt sine ord. JydskeVestkysten holder hende op på valgløftet.

Ribe: Den var i lang tid den mest omdiskuterede bygning i Ribe, men siden valgkampen i efteråret 2017 har der været stille om ølboden på Torvet ved Ribe Domkirken. En af dem, der brugte ølboden i sin valgkamp, var formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini(S). I JydskeVestkysten 26. september 2017 lovede Karen Sandrini, at hvis hun blev valgt ind i byrådet, så ville hun arbejde for at få ølboden fjernet. Efter hendes succesfulde valgkampagne har der dog været brugt minimal energi på at opfylde løftet, og JydskeVestkysten tjekker derfor op på, hvornår boden fjernes. Hvad har du helt konkret gjort for at opfylde dit valgløfte? - Jeg har naturligvis haft fingeren på pulsen, siden jeg indtog min plads i byrådet. Der har været et væld af enorme sager, som har taget min tid, og ærligt talt har Ølboden ikke haft mit fokus. Ølboden er jo en gave fra Realdania til godt og vel en million, og jeg har lært hjemme fra, at man skal være glad for de gaver, man får, men nu synes jeg, at boden har aftjent sin værnepligt.

Ikke slut endnu Skal man ikke overholde sine valgløfter - du har haft snart halvandet år til at gøre din indflydelse gældende? - Jo, men min byrådsperiode er ikke slut endnu, og det mandat, jeg er blevet tildelt, bruger jeg omhyggeligt. Jeg har en enorm dygtig forvaltning med fuld service, bistand og rådgivning, så når tiden er der, vil jeg naturligvis ønske sagen sat på dagsordenen. Du sagde dengang, at den ikke passer til omgivelserne. Har du ændret holdning? Er den pæn nu? - Jeg skal ikke bestemme om noget er pænt eller ej, og som jeg husker det udtrykte jeg, at den hverken er kulturel eller kommerciel. Ribe er kendt for sine smukke bygninger, og ølboden skygger for Hotel Dagmar, hvis stilelementer komplimenterer omgivelsernes herlighedsværdi. Jeg ved godt, at nogle er glade for Ølboden, men jeg mener stadig vi skal ændre det på trods af at den deler vandene i Ribe.

Ikke enige Mener du stadig det ville løse mange ting, hvis man i stedet får en pavillon, der er flytbar? - Ja. Ølboden er kendt som tidligere borgmester Johnny Søtrups projekt. Har du talt med Jesper Frost Rasmussen om at få fjernet? - Ja, og vi er ikke enige i denne sag, men det handler ikke om partifarve, for jeg har Preben Rudingaards(V) støtte i forhold til at få Ølboden skiftet ud. Har du tænkt dig at gøre en indsats, eller er sagen droppet for dig? - Jeg holder mit valgløfte om at forsøge at få Ølboden skiftet ud. Og når jeg synes forvaltningen skal komme med et oplæg til udvalget, sætter jeg punktet på dagsordenen. Jeg ønsker det bedste for Ribe by, og vores bykerne har enorm betydning for turismen. Det ærgrer ofte turister, at Ølboden står lige i viewpoint, når kameraet hviler på Ribes smukke bygninger som Hotel Dagmar og Porsborg.