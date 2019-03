Sandrini repræsenterer Danmark i Europa

Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalgsformand Karen Sandrini(S) er blevet udvalgt til at repræsentere Danmark ved et stort EU-møde for unge politikere i Rumænien.

- Som nyvalgt kvinde synes man i regionsrådet, at jeg ville være den rette at sende til mødet på Danmarks vegne. Derfor blev jeg opfordret til at tage afsted, og jeg er glad for, at nogen mener, at jeg er den rigtige til det, siger 39-årige Sandrini og forklarer, at det blandt andet er regionsmedlem Karsten Uno Petersen(S), der har anbefalet hende som Danmarks stemme.

Tidligere diktator Nicolai Ceausescus 365.000 kvadratmeter store megabygning danner nemlig ramme om et stort EU-møde, hvor de unge politikere, der er politikere under 40 år, blot er 100 af ialt 800 deltagere.

Ribe: Når Karen Sandrini torsdag morgen skal forsøge at finde vej rundt i en af verdens største bygninger, Palatul Parlamentului i Rumæniens hovedstad Bukarest, sker der som særligt udvalgt til at være Danmarks repræsentant ved et møde for unge politikere fra hele Europa, hvor fællesnævneren er, at de er folkevalgte i regioner og kommuner.

Ud over Karen Sandrini er der blandt mødets 800 politikere også deltagelse fra blandt andet Rumæniens premierminister Viorica Dancila, formand for Det Europæiske Råd, Donald Tusk og Europa-Kommisionsformand Jean-Claude Juncker.

Europas fremtid

Ud over Karen Sandrini, der skal deltage i det forum, der hedder Young Elected Politicians, er der fra Danmark også repræsentanter fra KL, Regionsrådet og EU-politikere.

- Over to dage handler det om demokrati, solidaritet og nærhed, hvor vi blandt andet skal diskutere det samarbejde, der er på disse områder landene imellem, ligesom vi skal tale om, hvordan de enkelte lande tackler klimaudfordringerne, siger Karen Sandrini og forklarer, at man fra EU's side gerne ser unge politikere blive en større del af EU-samarbejdet.

- Der er et klart signal fra miljøbevidste unge om, at klimaet er noget vi skal drøfte, og at vi skal have en holdning til, hvordan vi kan være med til at forbedre klimaet, siger hun.

Et andet vigtigt emne over de to dage i Bukarest er Brexit.

- Man er bekymret for, hvad der sker, hvis hele sagen ender på en dårlig måde. Om man risikerer at ødelægge hele tillidsforholdet til England for flere generationer af unge, og jeg håber, at jeg ved at deltage kan få indflydelse på og lære mere om, hvordan vi skal stille os over for Brexit som europæisk fællesskab, siger Karen Sandrini, der gerne ser, at Europa får en fælles sagsorden.

- Jeg synes det er fedt, at jeg kan få indflydelse på Europas fremtid, og jeg er nysgerrig på de mange debatter, vi kommer til at få i Bukarest. Jeg tror, vi kommer vidt omkring, siger Karen Sandrini.