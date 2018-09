Samtlige partier bag budgetforlig i Esbjerg

Esbjerg Kommunes husholdningsbudget for de kommende fire år skulle nu være på plads med samtlige byrådets otte partier bag, erfarer JydskeVestkysten.

Ifølge avisens oplysninger underskriver partiernes gruppeformænd her til formiddag budgetaftalen, hvorefter besparelserne offentliggøres. Politikerne havde i opdrag at spare 443 millioner kroner over fire år for at få den kommunale økonomi i balance, men det er tvivlsomt, om målet er nået til fulde, idet partier, der traditionelt er imod serviceforringelser og besparelser stadig er med.

JydskeVestkysten bringer mere nyt om budgetforligets konsekvenser senere i dag.