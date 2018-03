Samtaler og legoklodser skal hjælpe trivsel på vej

Egebæk-Hviding: Trivsel kan være mange ting og kan komme i mange forskellige former. I 2. klasse på Egebæk-Hviding Skole Vadehav samarbejder eleverne om at bygge små legobiler, mens de i 5. klasse arbejder med trivsel ved at bevæge sig og diskutere digital mobning under fredagens trivselsdag.

- Jeg synes, det er en god idé med en trivselsdag. Vi bliver ældre og bruger vores mobiler mere, så det er vigtigt at snakke om digital mobning, siger 12-årige Maja Petersen fra 5. klasse.

Hun har sammen med de øvrige 5. klasse-elever startet fredagen med bevægelse i hallen, og de er netop blevet færdige med at se en lille, fiktiv film med en pige, der har modtaget ubehagelige sms'er. Filmen danner udgangspunkt for små debatter blandt eleverne, der skal lære dem at være kritiske på de digitale platforme.

En af de fire årlige fagdage på Vadehavsskolen er blevet erstattet med den nationale trivselsdag, som Red Barnet organiserer. Alle elever på skolen skal derfor arbejde med trivsel på forskellig vis.

- Vi har ladet os inspirere af de forslag vi har modtaget fra Red Barnet. Men alle aktiviteterne er tilpasset de forskellige aldersgrupper, fortæller Stig Petersen, der er pædagogisk leder for undervisning på skolen i Egebæk-Hviding.