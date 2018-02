Samlet på én dag: Alt det, du kan studere i Esbjerg

Esbjerg: Man kan blive ingeniør, markedsføringsøkonom, sociolog, sygeplejerske, maskinmester, multimediedesigner og mange andre ting i Esbjerg. Men hvad skal man vælge? Det kan man blive lidt klogere på, når alle Esbjergs videregående uddannelser holder åbent hus den 24. februar fra 10-14. Med hele 60 forskellige videregående uddannelser i Esbjerg er der nok at vælge mellem.

Det kan derfor være en god idé at bruge lidt tid på at undersøge mulighederne, inden det kommende studie skal vælges. Det er noget den sociologi- og kulturanalysestuderende, Tobias Kleis Jensen, kan nikke genkendende til: - Jeg var selv til åbent hus, inden jeg tog den endelige beslutning om mit studie. Her fik jeg både en snak med mine kommende undervisere, og nogle af de studerende, der allerede var i gang med studiet. Det gav mig ro i maven og tro på, at jeg havde valgt rigtig. Og så var det en ekstra bonus, at jeg samtidig kunne få en rundvisning på universitet og se faciliteterne, oplyser Tobias Jensen i en pressemeddelelse.