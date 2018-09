Samlet byråd bag spare-budget i Esbjerg Kommune

Budgetforliget i Esbjerg Byråd indeholder direkte besparelser på bundlinjen for 217 millioner kroner over fire år. Derudover bliver millioner af kroner om-fordelt til nødlidende områder.

Esbjerg Kommune: Først fjerner man godt en halv milliard kroner fra Esbjerg Kommune driftsbudget - derefter lægger man 2-300 millioner kroner tilbage igen for at afbøde de værste udfordringer og forringelser. Og vupti - husholdnings-budgettet for Esbjerg Kommune er på plads.

Helt så nemt, som det lyder, har det nu ikke været for de otte repræsenterede partier i forhandlings-udvalget, der har brugt godt en uge på at nå til enighed, men groft sagt har det været fremgangsmåden for dette års budgetforlig. Esbjerg Byråd havde i opdrag at finde besparelser for 443 millioner kroner over fire år for at få økonomien til at balancere, men endte med at nå til enighed om en del mindre og istedet trække på den bugnende kassebeholdning.

Tirsdag ved middagstid offentliggjorde samtlige byrådets partier budgetaftalen for de kommende fire år, og ikke siden 2012 har et politisk forlig i Esbjerg Kommune haft så bred en opbakning, selv om det er et mådeholds-budget, der i sin essens byder på meget få gaver og nye initiativer.

Samlet set er der over budgetperiodens fire-årige periode aftalt effektiviseringer og omprioriteringer for 315 millioner kroner - omprioriteringerne dækker over, at man fjerner penge fra ét område og dækker hullerne på et andet - ligesom regeringens moderniserings- og effektiviseringskrav, den såkaldte MEP, udgør andre besparelser på samlet set 217 millioner kroner over årene. Sidstnævnte er resultatet af sidste års bundne opgave, der blev udskudt til dette års budget.