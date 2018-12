Samarbejdsvanskeligheder: Ekstern konsulent skal skabe fred i politisk udvalg

Arbejdsmiljøet i Børn & Familieudvalget er så betændt, at Esbjerg Kommune har indkøbt en konsulent, der skal sikre et ordentligt samarbejdsklima mellem politikerne indbyrdes og i forholdet til forvaltningen.

Konsulenten skal gennem samtaler med både politikere og embedsfolk forsøge at stable et tåleligt samarbejdsforum på benene i udvalget, der har haft problemer stort set fra begyndelsen af byrådsperioden.

Esbjerg Kommune: Samarbejdet i Børn & Familieudvalget er nu så belastet, at borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og kommunaldirektør Rikke Vestergaard i fællesskab er blevet enige om at hyre en ekstern konsulent med erfaring inden for rådgivning af politikere og embedsmænd i den kommunale sektor.

Udfordringer

- Beslutningen er truffet, fordi Børn & Familieudvalget har nogle problemer, der ikke kan håndteres internt i udvalget. Udvalget har igennem længere tid haft nogle meget lange møder og nogle udfordringer med at have en god samarbejdsform - både udvalgsmedlemmerne imellem og med embedsmændene. Det her er et forsøg på at få skabt et godt samarbejdsklima efter de henvendelser, både Rikke Vestergaard og jeg har fået, siger Jesper Frost Rasmussen.

Hvori består problemet?

- Der er nogle ting, som er kommet skævt fra start, og det er uholdbart, når et politisk udvalg ikke fungerer - både i forhold til politikerne indbyrdes og i forholdet mellem politikere og embedsmænd. Nu forsøger vi at sætte en neutral, erfaren person på, så vi kan få skabt et godt arbejdsklima.

Men ligger problemet hos forvaltningen eller hos politikerne?

- Det er trods alt ikke nogle grønne embedsmænd, der er på det udvalg. Jeg sad jo selv i Børn & Familieudvalget i forrige byrådsperiode, og embedsmændene er bestemt ikke uvante med et krævende udvalg, ligesom formanden også er den samme. Og i forhold til samarbejdet mellem de daværende politikere indbyrdes, ja, så havde vi da nogle drøftelser og ting, vi ikke var enige om inden for forskellige emner, men det håndterede vi uden problemer og fandt løsninger.