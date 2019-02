Det betyder imidlertid ikke ifølge Mai Bakmand, kommunikationskonsulent i Salling Group, at Esbjerg er ude, og at der ikke kommer en BR-butik til esbjergenserne.

Magien er væk

I Esbjerg havde BR og Toy"R"Us butikker i Kongensgade og Broen Shopping samt i Gjesing med adresse på Gl. Vardevej ved siden af Bauhaus. BR-kæden har i lang tid ønsket at komme ud af lokalerne i Kongensgade, og i Broen tømte Bilka-ansatte for nogle uger siden lejemålet for legetøj.

Centerchef Janni Baslund Dam har dog ikke opgivet, at få BR tilbage i centret.

- Vi ved ikke ret meget, men vi har foreløbigt valgt ikke at røre ved lejemålets facade. Vi håber fortsat, men omvendt kigger vi også sideløbende efter andre muligheder i samme branche. Vi vil rigtig gerne have en legetøjsbutik i centret, for jeg synes personligt, at det giver en særlig magi at komme i en "rigtig" legetøjsbutik med børnene fremfor at legetøjet skal købes i et supermarked, siger Janni Baslund Dam.

De genopståede BR-butikker åbner i Aalborg, Aarhus, Vejle, Herning og Sønderborg, mens fynboerne kan handle i en BR-butik i Rosengårdscenteret i Odense. På Falster åbner en BR-butik i Nykøbing Falster, mens sjællænderne uden for hovedstaden får legetøjskæden i Slagelse, Roskilde og Hillerød.

I København og omegn bliver der en BR-butik på Fisketorvet, Vimmelskaftet, i Frederiksberg Centeret, Fields og i Rødovre.