Salget er dødt: Nu vil Steen's MC satse på autocampere

En af landets største forhandlere af brugte motorcykler sætter lokalerne til salg og flytter til Oksbøl for at sælge autocampere.

Esbjerg: Motorcykler er yt. Autocampere er den modne familiens nye dyt.

Det må Steen Jensen se i øjnene, efter at han i næsten 30 år har drevet en af Danmarks største forretninger for brugte motorcykler i Tarp nord for Esbjerg.

Da det gik bedst, var der 150 motorcykler stoppet ind i de flotte udstillingslokaler ved Tarp langs hovedvejen mellem Esbjerg og Varde. Og hver dag blev der solgt mindst en motorcykel. I dag kan Steen Jensen dårligt få solgt de sidste 15 motorcykler i butikken. Udstillingslokalerne er halvtomme. En Porsche, en Mercedes uden afgift samt en kæmpe 1200 kubik BMW motorcykel er de sidste prominente beboere i de store haller.

Markedet for motorcykler er faldende, men Steen Jensen har en plan. For salget af autocampere til ægtepar over 55 år går til gengæld strygende.