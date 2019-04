Sagen om 'Numsegramseren' er begyndt: 28-årig tiltalt nægter alt

Esbjerg: Sagen mod den 28-årige mand, der er tiltalt for at stå bag en lang række blufærdighedskrænkelser og overgreb mod kvinder i Esbjerg, er nu begyndt ved byretten.

Manden, der er syrisk statsborger, er efter politiets og anklagemyndighedens overbevisning identisk med den mand, der er blevet kendt som "Numsegramseren".

Over en periode fra november til januar var en lang række kvinder udsat for overgreb, og i næsten samtlige tilfælde var fremgangsmåden den samme.

En mand kom cyklende op på siden af en gående kvinde og befølte hende under overhalingen på numsen. I nogle af tilfældene kørte manden videre, og i andre tilfælde stoppede op og begyndte at tale til kvinderne, og flere har fortalt, at gerningsmanden er fremkommet med seksuelle tilbud, dog uden at være grov eller truende.

Efter endnu et tilfælde af blufærdighedskrænkelse den 23. januar anholdt politiet den 28-årige syriske mand, og han blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør. Her var der syv forhold, men politiet har i mellemtiden fundet yderligere ti forhold, som han er sigtet for.