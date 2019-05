Sagde han ville veksle penge: Tricktyv franarrede 82-årig 700 kroner

I Gørding har der været en tricktyv på spil. Det lykkedes søndag formiddag en ukendt mand at franarre en 82-årig kvinde 700 kroner.

Gørding: En 82-årig kvinde på et plejehjem i Gørding mistede mellem klokken 9.45 og 10.15 700 kroner. En mand dukkede op hos kvinden og udgav sig for at ville veksle penge. Da den ældre kvinde ville hjælpe manden, franarrede han hende 700 kroner.

Manden beskrives af Syd- og Sønderjyllands Politi som værende mellem 25 og 35 år, iført sort jakke, sorte sko, og skulle have kort lyst hår. Skulle man ligge inde med oplysninger om manden, kan politiet kontaktes på telefon 114.