Sag om ulovlige fiskekroge kan ende i retten

Lystfisker fra Esbjerg sigtes for at have fisket i Kongeåen med fiskekroge med modhager. Det skal lystfiskeren straffes for, mener Miljø- og Fødevareministeriet.

RIBE: Den 25. september var en esbjergensisk lystfisker sammen med sin søn på lystfiskeri ved Kongeåen nær Jedsted. Ved den lejlighed kom Fiskerikontrollen forbi og konstaterede, at lystfiskeren brugte fiskekroge med modhager.

Det må man ikke - og det skal lystfiskeren straffes for, mener man i Miljø- og Fødevareministeriet, som er øverste myndighed for Fiskerikontrollen. Ministeriet har derfor indgivet en anmeldelse til Lokalpolitiet i Ribe om sagen. Det sker, fordi lystfiskeren nægter at have begået noget ulovligt.

I følge Lokalpolitiet i Ribe mener man i Miljø- og Fødevareministeriet, ar lystfiskeren skal straffes med en bøde på ikke under 2500 kroner. Derudover kan det komme på tale, at lystfiskeren kan blive frakendt retten til lystfiskeri i et år.

I følge Lokalpolitiet i Ribe har man ikke tidligere haft en sådan sag om fiskeri med ulovlige fiskekroge.

- Der er tale om en meget usædvanlig sag, og i sin yderste konsekvens er det altså en sag, som kan ende i retten, konstaterer politiassistent Dennis Kjær fra Lokalpolitiet i Ribe.